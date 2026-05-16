ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ପାଇଁ ଗର୍ଜିଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦୁଇ ନମ୍ବର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

Women Congress protested over fuel crisis and milk price hike in Odisha
ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଓ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗର୍ଜିଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 16, 2026 at 7:55 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ, ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କିରେ ତେଲ ଅଭାବ ଓ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ରାଜଧାନୀରେ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି । ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଅଳକା ଲାମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗତକାଲି (ମେ' 15) ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା । ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ସିଏନ୍‌ଜି ଓ କ୍ଷୀର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦରେ ମହିଳାମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨ ନମ୍ବର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ ନଥିବା 2 ଚକିଆ ଗାଡି, ଗଡାଇ ଗଡାଇ ଆଣି ୨ ନମ୍ବର ତେଲ ଟାଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ।

'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅସଲ ଚେହେରା ପଦାରେ ପଡିଛି'


ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା, ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୩ ଟଙ୍କା, ସିଏନ୍‌ଜି କିଲୋ ପିଛା ୨ ଟଙ୍କା ଓ କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ୪ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ମୋଦି ଯେଉଁ ଅଚ୍ଛାଦିନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଏହା ହେଉଛି ତା’ର ବାସ୍ତବ ରୂପ ।" ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ମନମୋହନ ସିଂ ସରକାର ସମୟରେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ୫୫ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ୭୦ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସଭାନେତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଟିକସ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି


ମୋଦିଙ୍କ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ରାଜ୍ୟରେ ୩୦୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ରହୁଛି । କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କିତ କରାଯାଉଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ପଡିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦର ଅନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପଡିିବ । ମୋଦି ସରକାର ଏକ ଜନବିରୋଧି ସରକାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ଟିକସ କମାଯାଇ ଖାଉଟିଙ୍କୁ ଦର ବୃଦ୍ଧିରୁ ନିସ୍ତାର ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରେୟା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରଭାବରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଇନ୍ଧନ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେବା ସହ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଲ ଟାଙ୍କିରେ ବହୁତ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିକୁଛି । କିଛି ତେଲ ଟାଙ୍କି ବନ୍ଦ ହେବାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ।

