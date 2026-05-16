ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ; ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କଲେ ପତ୍ନୀ, ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୂଜା କଲେ କିନ୍ନର ସମୁଦାୟ
ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ନର । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : May 16, 2026 at 7:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ଆଜି ନିଜ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ମନାସୀ ଓ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମ କରି ଏହି ବ୍ରତ ପାଳିଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି ସଧବା ନାରୀମାନଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ ୯ ରେ ଥିବା ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ବିଶେଷ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚାନା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ ହୋଇଛି ।
ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ନାରୀମାନେ ଆସି ଏହି ସାବିତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଫଳ, ଫୁଲ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ଏବଂ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଆଣି ପୂଜା କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି, ହାତର ଶଙ୍ଖା ବଜ୍ର ହେଉ, ସୀମନ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁର ଉଜ୍ବଳ ରହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ସ୍ବାମୀ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରି ପରିବାରର ଶୁଭ ମନାସିଛନ୍ତି । ଆଜିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜାକୁ ନେଇ ଗାଁଠୁ ସହର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ସବୁଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଘରଠାରୁ ମନ୍ଦିର ସବୁଠି ମନ୍ତ୍ରପାଠ ସହ ଶଙ୍ଖ, ହୁଳୁହୁଳି ଧ୍ବନୀରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ।
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ଜଣେ ମହିଳା କହିଛନ୍ତି," ଏହା ପ୍ରତିଟି ନାରୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସତ୍ତ୍ବେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ସମର୍ପିତ । ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ସଧବା ନାରୀ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଏହି ବ୍ରତ କରିଥାନ୍ତି । ଦିନ ସାରା ଉପବାସ ରହି ଓ ସବୁ କଷ୍ଟକୁ ପଛରେ ରଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମ କରି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି । କାରଣ ଯେତେ ଧନ ବା ଟଙ୍କା ଥାଉ ସିନ୍ଦୂର ବିନା ସଧବାର ଶୃଙ୍ଗାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନି । ଆଉ ସେହି ସିନ୍ଦୁର ହେଉଛନ୍ତି 'ସ୍ୱାମୀ' । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ ।"
ସେହିପରି ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକମାତ୍ର ପୁରୁଷ ଭାବି ଗୁରୁଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା । ରାଜ୍ୟ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ସଭାପତି ମୀରା ପରିଡାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ସଧବା ନାରୀମାନେ ଯେପରି ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ଶଙ୍ଖା, ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧି ସଜେଇ ହୋଇ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ଯ ଏହାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବର କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରି ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି । ପାଦ ଧୋଇ ଅଳତା ଲଗାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୂର ଲଗାଇ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶପାଲୀରେ ଥିବା ଏକ ବର ଗଛ ମୂଳରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ।
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ସଂଘର ସଭାପତି ମୀରା ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି," ବିଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳ ଓ ସାରା ସଂସରର ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶୁଭ ମାନସୀ ଆମେ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ । ଆମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ ଆମ ଶୃଙ୍ଗାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଆଜି ଆମେ ସାଧବ ବେଶରେ ପୂଜା କରିବା ସହ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏକ ମାତ୍ର ପୁରୁଷ ମାନି ପୂଜା କରିଛୁ । ଆଉ ଏବେ ଯୁଗ ବଦଳିବା ସହ ଆମେ ବି ବିବାହ କରିଲୁଣି । ତେଣୁ ଏବେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ କିମ୍ବା ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ରତ ପାଳୁଛୁ । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସ । ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର