ମଦ ପିଇ ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ: ତାତିଲେ ମହିଳା, ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦୋକାନ

ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ମଦ ବ୍ୟବସାୟ । ତାତିଲେ ମହୁଲିଆ ଗାଁର ମହିଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ।
Published : February 22, 2026 at 12:36 PM IST
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ତାତିଲେ ମହିଳା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ କାରବାର । ଯାହାକୁ ପିଇ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସହ ଉଜୁଡ଼ିଛି ପରିବାର । ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେଲାନି ଦେଶୀ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ । ଶେଷରେ ରାଜକନିକା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହୁଲିଆ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବେଆଇନ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଗାଁରେ ମଦ ନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଚେତବନୀ ।
ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ମହିଳା:
ଗତ କଛି ଦିନ ହେଲା ମହୁଲିଆ ଗାଁର ସିଂହପୁର-ଜୟନଗର ରାସ୍ତାରେ ଗଞ୍ଜା ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମିନାକ୍ଷୀ ଭୂୟାଁଙ୍କ ଠାରୁ ମାଂସ ଦୋକାନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘର ଭଡ଼ାରେ ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେଠାରେ ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଯାହାକୁ ପିଇ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ । ଏହାପରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ସେଠାରେ ମଦ ବିକ୍ରି ନ କରିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ୍ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ଚୋରା ମଦ ବ୍ୟବସାୟ ଜାରି ରଖିଥିଲା । ଶେଷରେ ଗତ ବୁଧବାର ରାତିରେ ମହୁଲିଆ ଗାଁର ଶହ ଶହ ମହିଳା ଉତକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉକ୍ତ ଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ମଦ ବିକ୍ରି ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ ।
'ମଦ ପିଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ ସ୍ବାମୀ':
ଏନେଇ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳା ଅର୍ଚ୍ଚନା ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି," ଏଠାରେ ସବୁ ଦିନ ଚୋରା ମଦ କାରବାର ହେଉଥିଲା । ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଏଠାରୁ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଆସି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଥିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ । "
ସେପଟେ ଘର ଭଡା ଦେଇଥିବା ମିନାକ୍ଷୀ ଭୂୟାଁ କହିଛନ୍ତି," ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ଘର ଭଡାରେ ଦେଇଥିଲି । ସେ ଏଠାରେ ମାଂସ ଦୋକାନ କରିବ କହି ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ମଦ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହାପରେ ତାକୁ ତାଗିଦ କରିଥିଲି । ହେଲେ ସେ ଲୋକ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଗାଁର ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଉକ୍ତ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ।"
'ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି '
ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିପ୍ରଚରଣ ମଣ୍ଡଳ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଚୋରା ମଦ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜସ୍ୱ, ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି । ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜାମିନରେ ଆସି ପୁଣି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚଢାଉ କରାଯିବ ।"
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ବେଆଇନ ମଦ କାରବାର ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୫ରୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ୯୮୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ଗତବର୍ଷ ୮୦୦ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ସେହିପରି ଚଳିତବର୍ଷ ୨ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଲିଟର ଚୋରାମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ସାଢ଼େ ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ଗତବର୍ଷ ମାତ୍ର ଦୁଇ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା ।"
