Women's Day Special: ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ରଘୁରାଜପୁର, ମାନ୍ୟତାଠୁ ନେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି ପଛରେ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ

ତୂଳୀ ଧରିବା ଠାରୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ପଟ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି... ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ରଙ୍ଗ ତିଆରିରେ ପାରିଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହିଳା । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ଆଦୃତ କରାଇଛନ୍ତି ।

women artists puri raghurajpur pattachitra heritage village tourism women's day 2026
Women's Day Special: ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଐତିହ୍ୟଗ୍ରାମ ମାନ୍ୟତା ଠାରୁ ନେଇ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୃଦ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ନିସ୍ବାର୍ଥପର ଅବଦାନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 5, 2026 at 5:33 PM IST

4 Min Read
ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟୋରୀ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ: ଐତିହ୍ୟ ଗାଁ ରଘୁରାଜପୁର । ସାରା ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ବରେ ନିଆରା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଏହା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି । ସଫଳତା ପଛରେ ରହିଥିଲା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରଙ୍କ ବହୁ ଅବଦାନ, ବଳିଦାନ ଓ ବର୍ଷ ବର୍ଷର ସଂଘର୍ଷ । ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଭାଇଥିଲେ ବଳିଷ୍ଠ ଭୂମିକା । ତୂଳୀ ଧରିବା ଠାରୁ ନେଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ପଟ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ତିଆରି... ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମହିଳା । ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ବ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆଦୃତ କରାଇଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଠାରେ ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ବଢିଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି...

ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭୂମିକା:

ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ଉଦ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଉଭୟ ଦେଶୀ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । ଭାରତ ସରକାର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଭଲ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ, ଗ୍ରାମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ରାତ୍ରୀ ଯାପନ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିବ । ଗ୍ରାମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଥିବା ବେଳେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ରଘୁରାଜପୁର (ETV Bharat Odisha)

ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ:
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଗତ ୨ ବର୍ଷରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଢ଼ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ କଳାଗ୍ରାମକୁ 2020ରୁ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଶ ଓ ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବଢିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ।

ବର୍ଷଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟାବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା
୨୦୨୦ ୪୪,୫୪୨୬୭୪
୨୦୨୧ (କୋଭିଡ ପ୍ରଭାବ)୬୫,୨୨୦-
୨୦୨୨୧,୬୬,୩୩୦୩୭୦
୨୦୨୩୨,୪୫,୧୪୦୮୦୦
୨୦୨୪୨,୭୮,୩୭୯୭୯୧

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ:

ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମରେ ଅଛନ୍ତି ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ । ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଘର କାମ ସାରି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ପଟ୍ଟ, ଅଠା, ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ମହିଳାମାନେ ହିଁ ଘରେ ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅକଳନୀୟ । ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ର ସହିତ କିଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଚିତ୍ରର ତାଲିମ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ମିଳୁଛି ପରିଚୟ:
ପୁରୁଷ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଭଲ ଚିତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଧାରଣା ରହି ଆସିଛି । ମାତ୍ର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମ ରଘୁରାଜପୁରର ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଏହାକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି । ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀମାନେ କେବଳ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରିରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି । କାଗଜ ମୁଖା, କାଠ ମୂର୍ତ୍ତୀ, ଗୋବର କଣ୍ଢେଇ, କାଗଜ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଓ କାରିଗରୀ କରି ନିଜର ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି । ଏହି ଗ୍ରାମର ଅନେକ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ନିଷ୍ଠା, ଉଦ୍ୟମ ଓ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିତ୍ରକଳା ପାଇଁ ରଘୁରାଜପୁର ଭଳି ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁ ଏବେ ସାରା ବିଶ୍ଵରେ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।

କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଜୀବିତ ରଖିବାର ପ୍ରୟାସ:

ଚିତ୍ରକଳାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ । ଏହି କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳା । ଏନେଇ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସରୋଜିନୀ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ଗ୍ରାମରେ ୧୬୦ଟି ପରିବାର । ସବୁ ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି । ମହିଳା ମାନେ ନିଜର ଘରୋଇ କାମ ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମିଳେ ସେହି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ।"

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)


ମହିଳାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା:

ସାରା ବିଶ୍ବରେ ରଘୁରାଜପୁର ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ରହିଛି ଅନେକ ଚାହିଦା । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି କଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଭଲ ଚିତ୍ରକଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏନେଇ ଜଣେ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୋନାଲି ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଚିତ୍ରକଳାକୁ ନେଇ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି । ତେବେ ଘରେ ବସି ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଚିତ୍ରକଳା ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବା ବହୁତ୍ ଭଲ । ଘର କାମ ସରିବା ପରେ ଯେଉଁ କିଛି ସମୟ ମିଳୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଗାଁ ମହିଳାମାନେ ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖୁଛନ୍ତି । ଏହି ଚିତ୍ରକଳା ଶିଖି ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ବେଶ୍ କିଛି ରୋଜଗାର କରି ପାରିବୁ । ଘରକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ଦେଇ ପାରିବୁ ।"

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର (ETV Bharat Odisha)

ରଘୁରାଜପୁର ଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ:
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଦେଇ ଯିବା ବେଳେ ବାଟରେ ପଡେ ଚନ୍ଦନପୁର । ଚନ୍ଦନପୁ୍ର ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଛି ରଘୁରାଜପୁରକୁ ରାସ୍ତା । ୨୦୦୦ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରଘୁରାଜପୁରକୁ ଐତିହ୍ୟଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ । ଏହି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ପରିବାର ବାସ କରନ୍ତି । ଜନସଂଖ୍ୟା ୮୫୦ ରୁ ଅଧିକ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ତକଳା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ମାନେ ଏକତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ।


ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ଆଗୁଆ ମହିଳା:

ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ଆକାଶ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି,"ମହିଳାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ରଘୁରାଜପୁର ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି । ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହିଁ ତିଆରି କରନ୍ତି । ସରକାର ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ଭଲ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍‌ । ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଚିତ୍ରକଳା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ । ଏପରିକି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ବାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ ।"

ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)

'ମହିଳାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି'
ଐତିହ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପରିବାର ସହିତ ଆସି ବୁଲି ଦେଖନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ଯ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାରୋମିତା ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ସହ ରଘୁରାଜପୁର ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲି । ଗାଁ ମହିଳାମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ମହିଳାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା । ମହିଳାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମହିଳା ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ନେଇ ଅଧିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।"

ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଳାକୃତି (ETV Bharat Odisha)


ଗ୍ରାମର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀକୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରଘୁରାଜପୁର ବୁଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କରି ଏଠାରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସହିତ ନଡ଼ିଆ, ବୋତଲ, କାଠ, କାଗଜ, ଗୋବରରେ ତିଆରି ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି ହେଉଛି । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ପାଲଟିଛି । ରଘୁରାଜପୁରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ସହିତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ଓ କଳାଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାମୀଣ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉପରେ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ ।"

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା (ETV Bharat Odisha)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

