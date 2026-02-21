ETV Bharat / state

ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା; ବନ୍ଦ ଘରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ପତ୍ନୀ ୪ଦିନ ହେବ ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶାଳୀ ଆସିବାରୁ ଘରକବାଟ ବନ୍ଦଥିବା ଦେଖି କବାଟ ବାଡ଼େଇଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ, ପରେ ବେହୋସ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ।

Woman dead body recovered from locked house
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ଦ ଘର ଭିତରୁ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବ ଉଦ୍ଧାର (Etv Bharat)
February 21, 2026

ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରଜରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା । ସନଯୋବ ଗ୍ରାମ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରପଡ଼ାର ଏକ ଘର ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଗଳିତ ଶବକୁ ପୋଲିସ ଶନିବାର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ରୁକ୍ମିଣୀ ଭୋଇ(୫୫) । ସେହି ଘରଭିତରୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୋଇ(୬୧)ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବ୍ରଜରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।

ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ୪ଦିନ ହେବ ଘର ବାହାରକୁ ବାହାରି ନଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଶାଳୀ ଆସି ଘରକବାଟ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ସେ କବାଟ ବାଡ଼େଇବାରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆସି କବାଟ ଖୋଲିଥିଲେ । ହେଲେ କବାଟ ଖୋଲି ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଶାଳୀ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୃତ ଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ଘର ଭିତରେ ରୋଷେଇ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ କେହି ଖାଇ ନ ଥିଲେ । ସେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଗାଡିରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ । ହେଲେ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ।

ଓରିଏଣ୍ଟ ପୁଲିସ ଓ ବ୍ରଜରାଜନଗର ଏସଡ଼ିପିଓ ଚିନ୍ତାମଣି ପ୍ରଧାନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମକୁ ତଦନ୍ତରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡକାଯାଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା

