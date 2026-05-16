ଗଛ ମୂଳେ ଗୀତା ପାଠ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିକୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ମହିଳା RI

କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବରାଳଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ; ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ୩୦ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଗୀତା ଶିକ୍ଷା ଓ ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ - ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ

Published : May 16, 2026 at 8:43 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। କାହା ହାତରେ ଗୀତା ବହି ତ ଆଉ କାହା ମୁହଁରେ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକର ଉଚ୍ଚାରଣ। ଚାରିଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ମଠ ପରିସରରେ ଗୁରୁକୂଳ ଆଶ୍ରମ ସଦୃଶ ଦୃଶ୍ୟ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆଜିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ବଢୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକ ସହ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ରାଜସ୍ବ ଅଧିକାରୀ (Revenue Inspector)। ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଦେଶରେ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଓ ବିତର୍କ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାର ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବରାଳଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି।

ମହିଳା RIଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ବ୍ଲକ ଢୋଲ ପଞ୍ଚାୟତ ନଳପାରି ଗାଁର ୩୮ ବର୍ଷୀୟା ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ବରାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ମୂଳବସନ୍ତରେ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ (RI) ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସରକାରୀ ଚାକିରିର ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଓ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମମନସ୍କ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏହି ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢି ଯଦି ଗୀତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବୁଝିପାରିବ, ତେବେ ସମାଜରେ ନୈତିକତା ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଗୀତା କ୍ଲାସ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭିନ୍ନ ଏକ ସୁଯୋଗ । ଯାହା ଦ୍ବାରା ସେମାନେ କେବଳ ଧର୍ମମନସ୍କ ନୁହେଁ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଓ ସମ୍ବଦ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି।

ଗୁରୁକୂଳ ଭଳି ପରିବେଶରେ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା

ଗାଁ ମଠ ପରିସରରେ ଗଛମୂଳେ ଚାଲୁଥିବା ଏହି ଗୀତା କ୍ଲାସର ଦୃଶ୍ୟ ଯେକେହିଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଗୁରୁକୂଳ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେଉଛି। ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଲଗାଇ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ପିଲାମାନେ ବସି ଶିଖୁଛନ୍ତି ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ, ତାହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଅର୍ଥ। ଏଠାରେ କେବଳ ଶ୍ଳୋକ ପାଠ ନୁହେଁ, ଜୀବନରେ ଗୀତାର ପ୍ରୟୋଗ, ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନୈତିକତା ଓ ଜୀବନ ଦର୍ଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି।

ଗୀତାରୁ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ

ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ କହିଛନ୍ତି, ପିଲାଟି ବେଳରୁ ଗୀତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ରହିଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିବା ପରେ ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ଗୀତା ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆରମ୍ଭରେ କେବଳ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଳୋକ ପଢ଼ିବା ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଗୀତା କେବଳ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା କର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଜୀବନ ଚାଲିବାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। “ଗୀତାକୁ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି କେବଳ ପୂଜା କଲେ ହେବନି, ଏହାକୁ ପଢ଼ି ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସାପ୍ତାହିକ ଭାବେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୀତା ଆବୃତ୍ତି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏପ୍ରିଲ ୨୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିୟମିତ ଗୀତା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଅଫିସ କାମ ସାରି ଅପରାହ୍ନରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଛୁଟିଦିନରେ ସକାଳରୁ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାସ ଚାଲୁଛି। ଅଭିଭାବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହର ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ପଠାଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

ପିଲାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଗୀତା ପାଠ

ଛାତ୍ର ରିତେଶ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଏଭଳି ଶିକ୍ଷା ମିଳେନାହିଁ। ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ ପରେ ସେମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଗଛମୂଳରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ କ୍ଲାସ କରିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ହିନ୍ଦୀ ବିଭାଗର ଛାତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନା ସୋନମ ବରାଳ କହିଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତା ଶ୍ଳୋକ ଶିଖିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ମତରେ, ଗୀତା ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନର ‘ମାନୁଆଲ’, ଯାହା ଜୀବନର ସଠିକ ଦିଗ ଦେଖାଏ। “ଯେପରି କୌଣସି ସାମଗ୍ରୀ କିଣିଲେ ତାର ମାନୁଆଲ ଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୀତା ଏକ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା,” ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।

ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଗୀତା ପାଠଶାଳା

ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ଏହି ନିଆରା ପ୍ରୟାସକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁଛି। ପାଠପଢ଼ା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢିକୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ମୋବାଇଲ ଓ ଭର୍ଚୁଆଲ ଦୁନିଆରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗଛମୂଳେ ବସି ଗୀତା ପାଠ କରୁଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ଗୁରୁକୂଳ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତି ମନେ ପକାଇଦେଉଛି। ଗାଁର ଏହି ଛୋଟ ଗୀତା ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ପାଠଶାଳା ନୁହେଁ, ବରଂ ସଂସ୍କାର ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଆରା ଗୀତା ପାଠଶାଳାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

