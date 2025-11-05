ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଫସିଗଲେ ମହିଳା, ଆଉ ତା'ପରେ...
ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ 6 ଘଣ୍ଟା ଫସିଗଲେ ମହିଳା । ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଉଦ୍ଧାର କଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ।
Published : November 5, 2025 at 8:20 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମହିଳା । ପୂଜା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ । ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଫସି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ପରିଶ୍ରମ କରି ପଥର କାଟି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି । ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁ ସପ୍ତଋଷି ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଛୋଟ ପାହାଡ଼ରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଇ ଭୀମସାର ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସିଗଲେ:
ତେବେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସିଯାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଜୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକ ମେଘପାଳ ଅଞ୍ଚଳର ସୁଜାତା ମେହେର । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମନୋଜ ମେହେରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସେମାନେ ସପରିବାର (ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁଅ)ଙ୍କ ସହ ସକାଳ 7ଟାରେ ଭଣ୍ଡାରୀମାଲ ଗାଁ ସପ୍ତଋଷି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ରହିଛି । ଲୋକମାନେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତର ଦେଇ ଅପରପାର୍ଶ୍ବ ଯାଉଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସୁଡ଼ଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ । ତେବେ ଅଧା ବାଟ ଯିବା ପରେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫସି ଅଟକି ଯାଇଥିଲେ । ଯେତେ ଚେଷ୍ଟ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ । ଏନେଇ ତୁରନ୍ତ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଭିତରେ ଥିବା ଏକ ବରଗଛ ଓହଳକୁ କାଟି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି । ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ଫସି ରହିଥିଲେ ।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି:
ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍ସାଳୟ ଅଣାଯାଇ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକତ୍ସାଳୟର ଡାକ୍ତର ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ କହିଛନ୍ତି, "ମହିଳାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲକୁ ଅଣାଗଲା ତାଙ୍କ ବାମ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଓ ଛାତିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଠିକ୍ରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ୱାଭାବିକ ଅଛି । ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।"
ଅନ୍ୟପଟେ ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ସୁଦାମ କିସ୍କୋ କହିଛନ୍ତି, "ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଯୁମୁରା ବ୍ଲକର ପଡିଆବାହାଲରୁ 6 କିମି ଦୂର ଭଣ୍ଡାରୀମାଲରେ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ରହିଛି । ସେଠାକୁ ଲୋକମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରାୟ 500 ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ହୋଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଥିବା 2ଟା ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ । ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବରଗଛ ମୋଟା ଚେର ପଡି ରହିଛି । ସେଠାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଫସିଯାଇଥିଲେ । ଏନେଇ ଆମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମକୁ ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ ଆମ ମାନେଶ୍ଵର ଫାୟାର ଟିମ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ 3 ଘଣ୍ଟାର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର