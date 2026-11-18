ନିଶା ଦେଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ଧମକ ଦେଇ ନେଇଥିଲା ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର: ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ୍ କଲା ମହିଳା ଥାନା
ଗିରଫ୍ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଗରିଆ ଗ୍ରାମର ରାକେଶ କାଣ୍ଡି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଜାରି । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 18, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରୁ ହୋଇଥିଲା ସମ୍ପର୍କ । ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବା ପରେ ବିବାହ ଯାଏ କଥା ଯାଇଥିଲା । ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ହୋଟେଲରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଲା । ବ୍ଲାକମେଲ କରି ବାରମ୍ବାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ସହ ନେଇଯାଇଥିଲା ୧.୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ଘଟଣାକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଏତଲା ପାଇବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ମହିଳା ଥାନା ଟିମ୍ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏରସମା ଥାନା ଗରିଆ ଗ୍ରାମର ରାକେଶ କାଣ୍ଡି (୨୩) । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଭୂମିକା ନେଇ ପୋଲିସର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି ।
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି କାରଣରୁ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ବାପଘରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ରାକେଶ ସହ ପରିଚୟ ଓ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିଥିଲା । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାକେଶ ତାଙ୍କ ସହ ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲାଇ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ହୋଟେଲ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ରାକେଶ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମିଶା ବିସ୍କୁଟ୍ ଓ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ଖାଇବା ପରେ ପୀଡ଼ିତା ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ରାକେଶ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ରାକେଶ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ରଖିଥିଲା । ପରଦିନ ସକାଳେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚେତା ଫେରିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ । ହେଲେ ଏନେଇ କାହାକୁ ଜଣାଇଲେ କିମ୍ବା ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ରାକେଶ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା ।
ପରେ ରାକେଶ ଓ ତା'ର ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ମିଶି ଉକ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋକୁ ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବାର ଭୟ ଦେଖାଇ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକ୍ମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଲୋକଲଜ୍ଜା ଭୟରେ ପୀଡ଼ିତା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିବାହର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଓ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ଧମକ ଦେଇ ବାରମ୍ବାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା । ପରେ ରାକେଶ ଆଉ ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲା । ହେଲେ ପୀଡ଼ିତା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ରାକେଶ ଉକ୍ତ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶାଶୂଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଥିଲା ।
ଏନେଇ ଶନିବାର ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୪୦୮/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶକୁ କାବୁ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପ୍ରତାରଣା କରି ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ; ୪ର୍ଥ ପତ୍ନୀ ଓ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା; ମହିଳାଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟି ନେଇଥିବା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର