ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲା; ଘଟଣାର ୨୭ ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମରେ ବ୍ୟବହୃତ ପଥର ଜବତ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 25, 2026 at 12:35 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣା । 27 ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାପୁର ଦଳିତ ବସ୍ତିର ୨୭ ବର୍ଷୀୟ ଶୁକୁଟା ନାଏକ । ଏହି ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମରେ ଶୁକୁଟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ।
ପିଡିତାଙ୍କ ବୟାନ ଓ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଶୁକୁଟାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ଗିରଫ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ଜଣେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଜନିତ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନଥିବା କଥା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଥାଉକି, ଗତ ମାସ ୨୭ ତାରିଖରେ ସଦର ଥାନା ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡି ଅଂଚଳରେ ଜଣେ ମହିଳା ସାପୁଆ ନଈକୁ ଗାଧୋଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ମୁହଁକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ପଥରରେ ଛେଚି, ପୀଡିତାଙ୍କୁ ସାପୁଆ ନଈ କୂଳରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
ପରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ମୁର୍ମୁଷୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ପୀଡିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ସେତେବେଳେ ପୀଡିତା ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ସଦର ଥାନାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲା ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଭାପୁର ଫାଣ୍ଡିରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ୩୬୨/୨0୨୬ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ l ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଏପଟେ ଏପରି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡି ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ