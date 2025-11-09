ETV Bharat / state

ମାତୃତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦୁର୍ଲଭ ସମନ୍ୱୟ; ଶିଶୁ ପୁତ୍ର ସମ୍ଭାଳିଲେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ମା'

ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଲେ ମହିଳା ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳ । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ୱ ।

Woman police constable shows humanity
Woman police constable shows humanity (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 9, 2025 at 11:33 PM IST

|

Updated : November 9, 2025 at 11:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ

Odisha lady constable takes care of candidate’s baby during exam duty ମାଲକାନଗିରି: ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ମାନବିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ । ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ସମ୍ଭାଳିଲେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଦାୟିତ୍ବ । ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଢମାସର ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଆସିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଶିଶୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାତୃତ୍ବର ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ । ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାରେ । ଏହି ଖବର ପ୍ରସାର ହେବା ପରେ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳଙ୍କୁ ଛୁଟିଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ । ଏପରିକି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ଅଫିସିଆଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ସାଇଟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି ।

woman police constable Rajani Majhi from Malkangiri wins heart (ETV Bharat Odisha)

ଖବର ମୁତାବକ ଆରଆଇ ଓ ଅମିନ ପରୀକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ବିବି ଗୁଡା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ଭୟରବି ମଣ୍ଡଳ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ତେବେ ଛୁଆଟି କ୍ଷୀର ପିଉଥିବାରୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଅନିଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରଜନୀ ମାଝୀ ନାମକ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଖେଳାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ରଜନୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ପ୍ରଶଂସାର ଶୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।

Woman police constable shows humanity
Woman police constable shows humanity (ETV Bharat Odisha)

"ଏମବି 43 ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କର ଦେଢ ମାସର ଛୁଆକୁ ଧରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା ହଲ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଛୁଆକୁ ଧରି କିପରି ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ନଦେଇ ଫେରିଯିବାକୁ କହୁଥିଲେ । ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ସମୟ କିପରି ଛାଡିକି ରହି ବି ଭାବିକି ମନଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ । ଯେହତୁ ମୋର ବି ସାନ ଝିଅ ଅଛି, ମା' ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି କଷ୍ଟା ଲାଗିଲା । ତା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଅ । ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ କର । ମୁଁ ତମ ପିଲାକୁ ରଖିଦେବି ନିଶ୍ଚିତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଆସ । ମୁଁ ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ସହିତ ମାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଭାଇଲି । ସେଥିପାଇଁ କେହି ମନା କରିନାହାଁନ୍ତି । ମୋ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ମତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ରଜନୀ ମାଝୀ ।

Woman police constable shows humanity
Woman police constable shows humanity (ETV Bharat Odisha)


ଏନେଇ ଓଡିଶା ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ 'ଏକ୍ସ'ରେ ପୋଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଛି, "ମାତୃତ୍ବର ନିଆରା ନିଦର୍ଶନ! ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା କନଷ୍ଟେବଳ ରଜନୀ ମାଝୀ ଦେଢ଼ ମାସର ଏକ ଶିଶୁକୁ କୋଳେଇ ନେଇ ଶିଶୁଟିର ମା’କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ । ଶିଶୁଟିର ମା' ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେବା ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ । ମାତୃତ୍ବ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ସମନ୍ୱୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ-ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମାନବିକତା, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି

Last Updated : November 9, 2025 at 11:39 PM IST

