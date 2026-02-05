ETV Bharat / state

ଝୋଟ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ମହିଳା; ଦିନେ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ଆଜି ଝୋଟ କାମ କରି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା

ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଟେଲରିଂ କାମ ଶିଖୁଥିଲେ । ତା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଝୋଟ ତିଆରି କାମ । ଏବେ ଘରେ ବସି ରୋଜଗାର ହେଉଛି 10ରୁ 15ଲକ୍ଷ ।

woman of nimapara ot puri dist earning lakhs of rupees by doing by doing jute work
ଝୋଟ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ମହିଳା (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 5, 2026 at 12:55 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

ନିମାପଡା: ସୋମାନଙ୍କ ହାତ ବାଜିଲେ ଶୁଖିଲା ଝୋଟ ଚମକି ଉଠେ । ଆଖି ଟାଣି ହୋଇ ଯାଏ । କେତେ ଡିଜାଇନର ବ୍ୟାଗ୍, ଅଫିସ୍ ଫାଇଲ୍ ଓ ଫୋଲ୍‌ଡର, ଝୋଟ ଚପଲ ଓ ଘର ସଜାଇବା ସାମଗ୍ରୀ...। ଦେଖିଲେ କିଣିବାକୁ ହାତ ଚାଲିଯାଏ । ଏଇ ଝୋଟ ଆଜି କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି ରୋଜଗାରର ବାଟ, କରିଛି ଆତ୍ମ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ସକାଳ ହେଲେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡା ବ୍ଲକ ଭୋଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଶିମାତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ କାମ ସାରି ବାହାରି ଆସନ୍ତି । ଲାଗି ପଡନ୍ତି କାମରେ । ଏବେ ପେଷା ପାଲଟି ଯାଇଛି ନିଶାରେ ।

ବିଶିମାତ୍ରୀ ଗ୍ରାମର କିଛି ମହିଳା ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଟେଲରିଂ କାମ ଶିଖୁଥିଲେ । ହେଲେ ଏହି କାମ ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରି ନଥିଲା । ଅମୀୟ ପୋଦାର ନାମତ ଜଣେ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଝୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବା କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ସେହି ମେସିନରେ ସେମାନେ ଝୋଟ ତିଆରି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ । କ୍ରମେ ଏହି ଝୋଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଜିନିଷ ସାଧାରଣରେ ଆଦୃତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ୨୦୧୫ରେ କିଛି ହାତଗଣତି ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଆଜି ଏଥିରେ ଯୋଡି ହୋଇଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଓ ଯୁବତୀ । ଏବେ ଏହି ଝୋଟ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଗାଁ ସୀମା ଟପି ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ।

ଝୋଟ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ମହିଳା (Etv Bharat)

ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ଚାହିଦା
ଏହି ଝୋଟ ତିଆରି ଜିନିଷ ପାଇଁ ସିଲେଇ ମେସିନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକ‌ତା ଥିଲା । ତେଣୁ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ମେସିନ୍‌ ଆଣି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା । କ୍ରମେ ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ବଢିଲା । ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଭଲ ମେସିନ ତଥା ଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସିଲେଇ ମେସିନ୍‌ ଆବଶ୍ୟକତା ପ଼ଡଲା । ତେଣୁ ସେମାନେ ପୁରୁଣା ସିଲେଇ ମେସିନ୍‌କୁ ବଦଳାଇ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ସିଲେଇ ମେସିନ୍‌ ବସାଇଲେ । ଏବେ ତାଙ୍କର କାମ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଝୋଟ ତିଆରି ଉଦ୍ୟୋଗ ଝାଡେଶ୍ୱର ଝୋଟ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଶିକ୍ଷାକରି ସୋମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଜିନିଷ ଚିଆରି କରି ପାରୁଛନ୍ତି।

ଝୋଟ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ମହିଳା (Etv Bharat)

ଏହି ଝୋଟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ କୋଲକାତାରୁ କଞ୍ଚାମାଲ୍ କିଣାଯାଉଛି । କ୍ଲଷ୍ଟରର ମହିଳାଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଝୋଟ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ବରାଦ ଆସୁଛି । ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ବଡ଼ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆୟୋଜିତ ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବରାଦ ଆସୁଛି । ଉତ୍ସବମାନଙ୍କରେ ଅତିଥିଙ୍କ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ରଖା ଯାଉଥିବା ଝୋଟ ତିଆରି ଫୋଲଡର୍ ଖୁବ ଚାହିଦା ରହିଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ବେଶି ବରାଦ ଆସିଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୋଲ୍‌କାତାରୁ ମଧ୍ୟ ବରାଦ ଆସିଥାଏ ।

ଝୋଟ ପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ମହିଳା (Etv Bharat)


ବର୍ଷକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ

ଖାଲି ଫୋଲଡର ନୁହେଁ, ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ବାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଝୋଟ ତିଆରି ଉପକରଣ ବ୍ୟାଗ୍, ଲାପ୍‌ଟପ ବ୍ୟାଗ୍, ଟିଫିନ୍ ଲଞ୍ଚ ବ୍ୟାଗ୍, ପାଣି ବୋତଲ ରଖିବା ବ୍ୟାଗ୍, ହାତବୁଣା ପାପୋଛ, ମହିଳାମାନେ ଘରେ ବ୍ୟବହାର କଲା ଭଳି ଝୋଟ ଚପଲର ଚାହିଦା ରହିଛି। ପ୍ରତିମାସରେ ୫୦ ହଜାରରୁ ୨ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତଥା ବର୍ଷକୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳା, ବାଲିଯାତ୍ରା, ରଥଯାତ୍ରା ମେଳାରେ ଷ୍ଟଲ୍‌ ଖୋଲି ଥାଆନ୍ତି । ଏହି ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ୫୦ ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ବସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁରେ ଏକ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇଛନ୍ତି ।

ମହିଳା ଶିଳ୍ପୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମାସିକ ଅଢେଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଡ଼ାରେ ଘରଟିଏ ନେଇଛୁ । ଏଥିରେ କେବଳ କାମ ଚଳି ଯାଉଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଥରକୁ ୫ଶହରୁ ଏକ ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରାଦ ଆସୁଛି। ହେଲେ ସ୍ଥାନ ଅଭାବରୁ ବରାଦ ମୁତାବକ ତିଆରି କରିପାରୁ ନାହୁଁ । ଘର ନଥିବାରୁ ସହଯୋଗୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆଣିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯାହ ବି ହେଉ, ଏହି କାମରେ ଦୁଇ ପଇସା ମିଳୁଥିବାରୁ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ଉଦ୍ୟୋଗ ପାଇଁ ଯଦି ସରକାର ଜାଗା ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ବୋଲି ଏହି ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ।


ଜାଗା ନ ଥିବାରୁ ବରାଦ ଅନୁଯାୟୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ପାରୁନୁ
ଏ ନେଇ ଝୋଟ ଶିଳ୍ପୀ ଗୁରୁ ଅମୀୟ ପୋଦାର କହନ୍ତି, 'ଏହି ଝୋଟ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀର ଚାହିଦା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି । ଏଥିପାଇଁ ଇକୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଝୋଟ , କତା, ତାଳପତ୍ର ଏସବୁ ସହଜରେ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳୁଛି । ଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ଜ୍ୟୁଟ କ୍ଲଷ୍ଟ ଷ୍ଟୋରରୁୁ କଞ୍ଚାମାଲ ଆସୁଛି । ହସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2000/21ମସିହାରେ 30 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏବେ 50 ଜଣ ମା ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେଲେଣି । ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଘର । ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଦେଉଛି । ଆମେ ମେସିନ୍ ପକାଇ କାମ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ । କିନ୍ତୁ ଜାଗା ମିଳୁନି । ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘର ମିଳୁନି । ଯାହା ଫଳରେ ମହିଳାମାନେ ଏକାଠି ବସି କାମ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ଘରଟେ ହେଲେ ଭଲରେ ବସି କାମ କରିପାରନ୍ତେ । ଅଧିକ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ। ଗାଁରେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର । ନିଜେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା । ତେଣୁ ଘରେ ଯାଇ କାମ କରିବା ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି । ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଡର ଆସୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେ କରି ହେଉନି । ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରେ 10/12 ଜଣ ବସିଲା ପରେ ଜାଗା ନାହିଁ । ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା । ଆମ ମା ମାନଙ୍କ ହାତର କତା ତିଆରି ଫୁଲ ତୋଡା ଯାଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ।'



ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହୁଁ

ଶିଳ୍ପୀ ଅନୁପମା ନାୟକ କୁହନ୍ତି, 'ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ଘର ନାହିଁ । ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ କାମ କରୁଛୁ । ଆମକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଘର ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ୫୦ ଜଣ କାମ କରୁଛୁ । ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯେମିତି-ପେନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ପାପୋଛ, ବ୍ୟାଗ୍, ଚପଲ , ଘର ସଜା ପାଇଁ ଜିନିଷ ଇତ୍ୟାଦି । ଆମେ ଯେହେତୁ ଘରେ ବସିଥିଲୁ ଆମକୁ କାମ ଦିଆଗଲା । ଆମେ କାମ କରି କିଛି ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ । ଆମେ ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ନିର୍ଭର କରୁ ନାହୁଁ । ଯେହେତୁ ଘର ନାହିଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଶିଫ୍ଟରେ କାମ କାମ କରି ମାସକୁ 10/15 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ ।



ଶିଳ୍ପୀ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, 'ଆମେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘରେ ବସିଥିଲୁ । ଆମେ ଅମୀୟ ସାରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ କାମ ଶିଖିଲୁ । ଏବେ ଏହି କାମରୁ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛୁ । ଘରେ ବସିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କାମ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ କରୁଛୁ । ମାର୍କେଟରେ ଚାହିଦା ଭଲ ଅଛି । ବିଭିନ୍ନ ମେଳାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ । ଘର କାମ ସାରି କି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲା ଏ କାମ କରିପାରୁଛୁ ।'


ଶିଳ୍ପୀ ସୁଜାତା ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତି, 'ଘରର କାମ ସରିବା ପରେ ଆମେ ବସି ରହୁଥିଲୁ । ପଇସାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା । ତାପରେ ସାର ଆସି ତାଲିମ ଦେଲେ । ଏବେ ଘର କାମ ସାରି ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠି ଆସି କାମ କଲୁ । ଆମର ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର । କାରଣ ଏଠି ହସିବାକୁ ଜାଗା ହେଉନି । 40/50 ଜଣ ହୋଇଗଲେଣି ।'

ଯାହା ବି ହେଉ, ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପାଇଁ କାମ ପାଇଛନ୍ତି, ପରିଚୟ ତିଆରି କରି ପାରିଛନ୍ତି । ବିଶେଷ କିଛି ଦାବି ନାହିଁ । କେବଳ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଦରକାର । ସରକାର ଏତିକି ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାଦ ଆହୁରି ଅଧିକ ହୋଇ ପାରନ୍ତା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

