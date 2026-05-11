ଛାତ କାମକୁ ନେଇ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା: ନଣନ୍ଦ-ଭାଉଜଙ୍କୁ ହାଣିଦେଲେ, ଜଣେ ମୃତ

ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ପଡୋଶୀଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ନଣନ୍ଦ କମଳା ସେଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଭାଉଜ ଗୁରୁତର । ରିପୋର୍ଟ: ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)
Published : May 11, 2026 at 12:05 PM IST

ବାଲେଶ୍ବର: ଛାତ କାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନୃଶଂସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । ନଣନ୍ଦ-ଭାଉଜଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଲେ ପଡୋଶୀ । ଫଳରେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ଭାଉଜ । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧିନ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ । ଏହି ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଫେରାର୍‌ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଖଇରା ପୋଲିସ ।

ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ (ETV Bharat Odisha)

ମୃତକ ହେଲେ ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ନଣନ୍ଦ କମଳା ସେଠୀ । ଗୁରୁତର ହେଲେ ଭାଉଜ ଶକୁନ୍ତଳା ସେଠୀ । ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଘଟଣାଟି ଗତକାଲି(ରବିବାର) ଦିନ 12ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା । ଏନେଇ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଖଇରା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି ।

କାହିଁକି ହେଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ?

ଗତକାଲି(ରବିବାର) ହରିପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଘର ଛାତ ପଡିବା ଲାଗି ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ହେଉଥିଲା । ଏହି ପଟା ସାମାନ୍ୟ ପଡୋଶୀ ମାନସ ଜେନାଙ୍କ ସୀମାକୁ ପଡି ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ମାନସ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ଆସି ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଉଣୀ କମଳାଙ୍କୁ କୋଦାଳରେ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ । ଭାଉଜ ଶକୁନ୍ତଳାଙ୍କୁ ବି ଛାଡି ନ ଥିଲେ, ଉଭୟ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଖଇରା ପରେ ଭଦ୍ରକ ଓ କଟକ ନିଆଯାଇଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ କମଳାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଡାକ୍ତର ।



ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା କମଳାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବାପରେ ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ସୁକାନ୍ତି ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମ ଘର ଛାତ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଣ୍ଟରିଂ ଚାଲିଥିଲା । ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭରତ ଜେନା, ଭାରତୀ ଜେନା, ଅନନ୍ତ ଜେନା କୋଦାଳରେ ଆମର ଦୁଇଜଣ ସଦସ୍ୟ ହାଣି ଦେଇଥିଲେ । ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉଜଣେ ଗୁରୁତର ଅଛି । ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଜାଗାବାଡ଼ିକୁ ନେଇ ଶତ୍ରୁତା ଅଛି । ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।’

ସୂଚନା ଥାଉକି, କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରେମ କାରଣରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଜମି ବାଡ଼ି ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ପୋଲିସର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

