ETV Bharat / state

ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ; ନବଜାତକ ସହ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ଆଗରେ ଶବ ରଖି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ

ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l ରିପୋର୍ଟ-ରାଜେଶ ସରାପ

ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ; ନବଜାତକ ସହ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ
ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ; ନବଜାତକ ସହ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 8:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବରଗଡ଼: ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ । ମା' ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ନିରୀହ ଶିଶୁ । ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବେଳେ ବ୍ଲାଡର କଟିଯିବା ଏବଂ ଏହି ଭୁଲକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଗଜ କପଡା ଭରିଦେବାରୁ ଶରୀରରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ମହିଳାଙ୍କର ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ । ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ଅର୍ଥାତ ମଙ୍ଗଳବାର ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଶବ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ସହ ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l ଅନ୍ୟପଟେ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେବା ସହ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମ ହାତରେ ନ ଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ।

ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଚାଲିଗଲା ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ; ନବଜାତକ ସହ ଅନାଥ ହୋଇଗଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ (Etv Bharat)



ମୃତ ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ୍ ହାତିସର୍ ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭା ପଧାନ। ପ୍ରସବ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେ' 13 ତାରିଖରେ ଗୋଶାଳା ଛକ ନିକଟସ୍ଥ ପୁରୋହିତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରା ଯାଇଥିଲା । ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଅନ୍ୱେଷାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାଯାଏ ସୃଷ୍ଟିପ୍ରଭାଙ୍କୁ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ନ ଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଏହା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । 3/4 ଦିନ ସେଠାରେ ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଚିକିତ୍ସା ମିିଳି ନ ଥିଲା । କେବଳ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଉଥିଲା ।

ଅନ୍ୱେଷା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, 'ବୁର୍ଲାରୁ ଦିଦିକୁ ଆଣି ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ଅପରେସନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲାଡର କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଭୁଲ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପୁରୋହିତ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତର ଏହାକୁ ସିଲେଇ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏପରିକି ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗଜ କପଡା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ସଂକ୍ରମଣ ବଢି ଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା । ତେବେ ଦିଦି ଭଲ ହୋଇଯିବା ଆଶାରେ ଆମେ କିଛି କହି ନ ଥିଲୁ । ହେଲେ ଗତାକାଲି ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ।'

ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପୁରୋହିତ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ପରିବାର ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତାରୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫେରାଇବା ସହ ଦୁଇ ସନ୍ତାନଙ୍କ କଥା ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃରକ୍ଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେବାରୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା l ତେବେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା l ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପୁରଣ ଦାବି ସହ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଠାରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏପଟେ ବରଗଡର ପୁରୋହିତ ଜେନେରାଲ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ମାଲିକ ଡ଼.ରାମକୃଷ୍ଣ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, 'ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆମେ ଦୁଃଖିତ । ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହ ଆମେ ଅଛୁ । ତେବେ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତରେ ନ ଥାଏ । ଆମେ ଔଷଧ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବୁ । ହେଲେ ଶରୀରରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଛ ଥାଏ ଯାହା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ହାତ ବାହାରେ ଥାଏ ।'


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଟ୍ରକ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା ମା'-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ; ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା, ବାଏପାସ୍ ଦାବି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗୌରାଙ୍ଗଙ୍କ ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାର ଖୋଲିଲା ସସପେନ୍ସ, 8 ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ

TAGGED:

PATIENT DEAD ON NEGLATE OF DOCTOR
BARGARH
PROTEST IN FRONT OF HOSPITAL
ଶବ ରଖି ଆନ୍ଦୋଳନ
MEDICAL NEGLIGENCE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.