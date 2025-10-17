ଧଳା ଜହର କାରବାରରେ ମହିଳା କିଙ୍ଗପିନ୍: ୬୦ ଲକ୍ଷର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ, ୩ ଗିରଫ
୫୫୫ ଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ । ଦାମୀ କାରରେ ହେଉଥିଲା ଚୋରା ଚାଲାଣ ।
Published : October 17, 2025 at 5:00 PM IST
Bhubaneswar Drug Bust ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ କଳା ସ୍କର୍ପିଓରେ ଧଳା ଜହର ବେପାର । ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ ଜଟଣୀରୁ ୬୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ୫୫୫ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ । ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ବ୍ରାଉନସୁଗର ମାଫିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ୩ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ରହିଛିନ୍ତି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଅନିତା ପରମଗୁରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇଟି ଦାମୀ କାର୍ ଏବଂ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ ହୋଇଛି ।
ପୋଲିସ କମିଶନର ସୁରେଶ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ଜଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର କାରବାର ହେଉଥିବା ଖବର ପାଇ ମାଫିଆଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ପୋଲିସ ନଜର ରଖିଥିଲା । ଗତକାଲି ପୋଲିସ 3 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ 555 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଯାହାର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । 2ଟି ଦାମୀ କାର, କିଛି ମୋବାଇଲ ଫୋନ, 5 ଲକ୍ଷ 10 ହଜାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଓ ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଅନିତା ପରମଗୁରୁ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ । ଏମାନେ ପୁରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ।"
ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ ମହିଳା:
ଅନିତା ମୁଖ୍ୟ କିଙ୍ଗପିନ ଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବ୍ରାଉନସୁଗର ବାହାରୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଏହି ତିନ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବିକିବା ସମୟରେ ଦାମୀ କାରରେ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଛି ପୋଲିସ । ଭୁବନେଶ୍ବର ଓ ଏହାର ଉପକଣ୍ଠରେ ନିଶା କାରବାରକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି । ଫଳରେ ଛୋଟଛୋଟ ନିଶା କାରବାରକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ।
ଗତ ୩ ବର୍ଷରେ ୫ କେଜି ୧୧୪ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ । ୨୦ଟି ମାମଲାରେ ୫୪ ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ଏହସହ ୧୬ଟି ଚାରି ଚକିଆ, ଗୋଟିଏ ତିନି ଚକିଆ ଗାଡି ଏବଂ ୧୨ଟି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ୬୫ଟି ମୋବାଇଲ ସହ ଗୋଟିଏ ଲାପଟପ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ । କେବଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧ କେଜି ୭୭୮ ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନସୁଗର ଜବତ ସହ ୭ ଜଣ ନିଶା ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଚାରି ଚକିଆ ଗାଡି ସହ ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଗାଡି ଏବଂ ୮ଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ । ୪ଟି NDPS ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଖୋଳ ତାଡ଼ କରୁଛି କମିସନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ।
