ଛତ୍ରପୁରରେ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ଟ୍ରକ, ମହିଳା ମୃତ, 9 ଆହତ
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁରର ଚମାଖଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏକ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, 9 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : October 15, 2026 at 7:22 AM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁରର ଚମାଖଣ୍ଡି ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚମାଖଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକ ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 9 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଲା ଟ୍ରକ
ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଚମାଖଣ୍ଡି ଛକ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରକ ଏକ କାର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରକଟି ପରେ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଟ୍ରକ ତଳେ କିଛି ଗାଡ଼ି ଚାପି ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ରୋଜାଲିନ୍ ମିଶ୍ରା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି । ସେ ଛତ୍ରପୁରସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଅଫିସରୁ ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକଟି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ସେହିପରି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ପାଖାପାଖି 9 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା MKCG ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚାଲିଛି ।
ଜଣେ ଆହତ ଛାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଚାଲିଚାଲି ଯାଉଥିଲି । ଟ୍ରକଟି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ମୋ ଆଡକୁ ଆସିଥିଲା । ମୁଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି । ଟ୍ରକ ଆସି ମୋତେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।"
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 4-5ଟି ମୋଟରସାଇକେଲ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ NH ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅନେକ ଯାନବାହନ ଅଟକି ରହିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ହରିଶ ବିସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।
ଗଞ୍ଜାମ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ହରିଶ ବି.ସି କହିଛନ୍ତି, "ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 9 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ।"
ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିବା ଖବର ପାଇ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ପରେ ଏମ୍.କେ.ସି.ଜି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଆହାତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭରତପୁରରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା; ଜେଲ୍ ଗଲା ସ୍କର୍ପିଓ ଚାଳକ ବୁବୁନ
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଛାତିଥରା ସିରିଜ ଦୁର୍ଘଟଣା; ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ମୃତ ଓ ୫ ଗୁରୁତର, ୫ ବାଇକ୍-ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର