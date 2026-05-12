ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ସାଇକେଲରେ 15 କିମି ବୁହାହେଲା ମୃତଦେହ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଥାନା ଆଗରୁ ହଟିଲା ଧାରଣା

କମଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମାନସ ଜେନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଖଇରା ଥାନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 12, 2026 at 6:10 PM IST

2 Min Read
ବାଲେଶ୍ୱର: ସାଇକେଲରେ ବୁହାହେଲା ମୃତଦେହ । ନ୍ୟାୟ ଦାବି କରି ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଥାନାକୁ ମୃତଦେହ ବୋହି ନେଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଥାନା ଆଗରେ ମୃତଦେହ ରଖି ୪ ଘଣ୍ଟା ଧାରଣା ଦେବାପରେ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇ ଶେଷରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ । ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ପରିସରରେ ।

ଖଇରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିପୁର ଗ୍ରାମରେ ଘରର ଛାତ ପକାଇବାକୁ ନେଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଭଉଣୀ କମଳା ସେଠୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶକୁନ୍ତଳା ସେଠୀ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଖଇରା ପୋଲିସ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ।

ତେବେ କମଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ମାନସ ଜେନାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ ଦାବି କରି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ଖଇରା ଥାନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ହେଲେ ହରିପୁରରୁ ଖଇରା ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଏକ ସାଇକେଲରେ ସିଡ଼ି ବାନ୍ଧି ସେଥିରେ କମଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବାନ୍ଧି ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ । ଖଇରା ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇ ସେଥିରେ ମୃତଦେହ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିବା ପରେ ବି ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ ଜିଦରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ । ପରେ ସେମାନେ ଖଇରା ଥାନା ଆଗରେ ୪ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ । ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଖଇରା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ତୁରନ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ନେଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି।



ସାଇକେଲରେ ମୃତଦେହ ବୋହିବା ଘଟଣାରେ ମୃତ କମଳାଙ୍କ ସମର୍କୀୟ ବିମଳ ସେଠୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଆମର ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିକୁ ତିନିଦିନ ହେଲାଣି। ଏବେ ମୃତଦେହ ପଚିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଲୋକ ଗିରଫ ହେଉ ନାହାନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଭଦ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସେ ଲୋକ ନାଁରେ ଖଇରା ଥାନାରେ ୨୨ଟା ମାମଲା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହାଣି ପକାଇଲେ । ଆମେ ପ୍ରାୟ ୧୫ କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ମୃତଦେହ ଆଣିଛୁ ।"


ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର ଖଇରା ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଧାରଣାରତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ଏସପି ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପରିବାର ଆମକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା ଯେ, ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ରହିଛି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ । ଜମି ବାଡ଼ି ବିବାଦ ଯେହେତୁ ଆମ ଅଧିନରେ ନୁହେଁ ତଥାପି ଖଇରା ତହସିଲଦାର ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଧାନର ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବୁ । ଏସବୁ ବୁଝାମଣା ପରେ ସେମାନେ ଏଇଠୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ତାହା ଉପରେ ନଜର ରହିଛି । ସମୟ ତ କିଛି ଦେଇ ପାରିବୁନି କିନ୍ତୁ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବୁ । ସେମାନେ ପାଖାପାଖି ୩/୪ ଘଣ୍ଟା ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି । ଆଶା ଅଛି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ ।"

ତେବେ ନିକଟରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା କାଢିବା ପାଇଁ ମୃତ ଭଉଣୀର କଙ୍କାଳକୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବୋହି ଆଣିବା ଘଟଣାରେ ସାରା ଦେଶରେ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର

