ମନ୍ଦାର ଡାଳ ପାଇଁ ବୋହୂ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ଢାଳିଦେଲେ ଶାଶୁ
ଆହତ ମହିଳାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : October 3, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 2:57 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲ ଡାଳକୁ ନେଇ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ଢାଳିଦେଲେ ଶାଶୁ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୋହୂ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ଥାନା ଅଧୀନ ନନ୍ଦୁରୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଠନୁଆଗାଁ ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା।
ବୋହୂ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ଛାଟିଦେଲେ ଶାଶୂ
ଗରମ ତେଲ ଯୋଗୁଁ ସୁଇଟିଙ୍କ ଶରୀରର ୫୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଖଇରା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭଦ୍ରକ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାନାରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ।
ସୁଇଟିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ "ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲୁ। ସେଇ କଥାକୁ ନେଇ ମୋ ଶାଶୁ ସାବିତ୍ରୀ ସିଅଳ ସବୁବେଳେ ମୋ ପଛରେ ଲାଗି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଥିଲି ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କହିଥିଲି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର କାମକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶାଶୂ ହଠାତ୍ ଗରମ ତେଲ ଆଣି ମୋ ଉପରେ ଛାଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଡରିକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଖୁଡ଼ୀଙ୍କ ଘରକୁ ପଳାଇ ଗଲି’’ ।
ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଶିଅଳ କେଉଁଝର ଅଞ୍ଚଳର ସୁଇଟିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପର ଠାରୁ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଭାବେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଆସୁଥିବା ସୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଡାଳକୁ ନେଇ ଘରେ ଶାଶୁ ବୋହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୋହୂ ସୁଇଟି ମନ୍ଦାର ଗଛର ଏକ ଡାଳ ହାଣି ଦେବାରୁ ଶାଶୁ ସାବିତ୍ରୀ ରାଗରେ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗରମ ତେଲ ଢାଳିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁଇଟି।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ବରରେ ଜଳିଗଲା ବାଇକ ସୋରୁମ, କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ Ground Report: ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ବନ୍ୟାରେ ବଢ଼ିଲା ବାଲେଶ୍ବର ରେମୁଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ବିପନ୍ନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସରିବ କେବେ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର