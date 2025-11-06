ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ, ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ନେଲେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି !
ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ସୁଜାତା କର । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୩ ମାସ ତଳେ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ । ୭ ମାସ ତଳେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରିଛି । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ୨ ପିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନ। ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ସୁଜାତା କର । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୩ ମାସ ତଳେ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ମଣ୍ଡପ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଜାତା କର । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଷ ପାନ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତି 1ଟାରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ସେ ବିଷ ପିଇଦେଇଥିବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାପରେ ତାନ୍ତୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି । 6 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ହାର୍ଟଆଟାକ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାରରେ 2ଟି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଶାଶୂ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସୁଜାତା କର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ, ଏହା କାରଣ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ।"
ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଶାଶୂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲା । ସବୁଦିନ ମରିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା । ସେ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରିଥିଲା ।"
ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସୁଜାତାରାଣୀ କରଙ୍କ 3 ମାସ ତଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା । କିଛି ମାସ ତଳେ ସ୍ବାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଅଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ । "
