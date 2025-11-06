ETV Bharat / state

ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ, ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ନେଲେ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି !

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ସୁଜାତା କର । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୩ ମାସ ତଳେ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 6, 2025 at 6:28 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଝୁରି ଝୁରି ଜୀବନ ହାରିଲେ ହୋମଗାର୍ଡ ସ୍ତ୍ରୀ । ୭ ମାସ ତଳେ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜୀବନ ହାରିଛି । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଝୁରୁଛନ୍ତି ୨ ପିଲା । ଉଭୟଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ହେବ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ପରିବାର ଓ ପ୍ରିୟଜନ। ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ସୁଜାତା କର । ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ୩ ମାସ ତଳେ ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।

HOME GUARD SUICIDE IN BBSR (ETV BHARAT ODISHA)

ମଣ୍ଡପ ବସ୍ତିରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଥିଲେ ସୁଜାତା କର । ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଷ ପାନ କରିବା ପରେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୁଜାତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡି ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ।

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ସୁଜାତା କର (ETV BHARAT ODISHA)

ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଗିରିଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ରାତି 1ଟାରେ ଖବର ମିଳିଥିଲା ସେ ବିଷ ପିଇଦେଇଥିବାରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ତାପରେ ତାନ୍ତୁ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାପରେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ କଥା ହୋଇଥିଲି । 6 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାମୀଙ୍କର ହାର୍ଟଆଟାକ୍‌ରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ପରିବାରରେ 2ଟି ପିଲା ରହିଛନ୍ତି, ଶାଶୂ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି । ସୁଜାତା କର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ହୋମଗାର୍ଡ ଥିଲେ । ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲେ, ଏହା କାରଣ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ।"

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ୨୯ ବର୍ଷୀୟ ସୁଜାତା କର (ETV BHARAT ODISHA)

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କ ଶାଶୂ କହିଛନ୍ତି, "ପୁଅ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପରେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡିଥିଲା । ସବୁଦିନ ମରିଯିବ ବୋଲି କହୁଥିଲା । ସେ ହୋମଗାର୍ଡ ଚାକିରି କରିଥିଲା ।"

ରାଜଧାନୀରେ ଜୀବନ ହାରିଲେ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡ (ETV BHARAT ODISHA)

ହୋମଗାର୍ଡ ସଂଘ ସଭାପତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସୁଜାତାରାଣୀ କରଙ୍କ 3 ମାସ ତଳେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା । ଟ୍ରେନିଂ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲା । କିଛି ମାସ ତଳେ ସ୍ବାମୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଅଛି । ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ସହାୟତା କରନ୍ତୁ । "

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଜାତା କର (ETV BHARAT ODISHA)

ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଟୁରିଷ୍ଟ ଗାଇଡ ସଂଘମିତ୍ରା: ଦୁର୍ଗମ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ଯାତ୍ରୀ, ଆଜି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଜାତା କର (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେବ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମଲ୍ଟି ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ

ମୃତ ହୋମଗାର୍ଡ ସୁଜାତା କର (ETV BHARAT ODISHA)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

