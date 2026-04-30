ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା: ଗିରଫ୍ ହେଲେ DEO, BEO ଏବଂ PET ମାଷ୍ଟର

କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦୁରୁପଯୋଗ ଓ ବେଆଇନ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ରାଜେଶ ସରାପ

Published : April 30, 2026 at 7:10 PM IST

ବରଗଡ଼: ବରଗଡ଼ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କଳଙ୍କ । ଏକା ଥରକେ ଗିରଫ୍ ହେଲେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ (DEO), ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ (BEO) ଏବଂ ଜଣେ PET ଶିକ୍ଷକ l ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପାଇଁ କଳଙ୍କ ସାଜିଲେ ଏହି ତିନି ଜଣ କର୍ମଚାରୀ l ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା । ଶେଷରେ ଟାଉନ ପୋଲିସ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିକାନ୍ତ ସାହୁ, ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ PET ସମୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l

କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ, ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦୁରୁପଯୋଗ ଓ ବେଆଇନ ସୁବିଧା ଗ୍ରହଣ ଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ପୋଲିସ ଏମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ୍ କରିଛି l

ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ୨୨୯ ନମ୍ବର ମାମଲା ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା ବା ବିଏନଏସର ଧାରା ୭୫, ୭୯, ୩୦୮, ୨୦୧, ୩୫୧(୨), ୩(୫) ସହ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମହିଳାଙ୍କ ଯୌନ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ନିବାରଣ ଆଇନ ୨୦୧୩ର ଧାରା ୩(୧) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।

ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବରଗଡ଼ ସହରରେ CRCC ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା, ଅସଦାଚରଣ ଓ ମାନସିକ ଉତ୍ପୀଡନ କରୁଥିବା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ l

ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସରେ ଜୈନିକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏକ ତଦନ୍ତକାରି କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 29 ଏପ୍ରିଲ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଜ୍ୟୋତିକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କୁ ଏକାମ୍ର ଛକରୁ ଏବଂ ସତଳମାର PET ଶିକ୍ଷକ ସମୀର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ବରପାଲି ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ l ତେବେ ଦୀର୍ଘ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରାଯିବା ପରେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବହାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ଏହାପରେ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୋଲିସ ଗିରଫ୍ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l

ସମସ୍ତ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ନିଶ୍ଚୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ l ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଳରେ ପଡ଼ି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ମାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ । ମାତ୍ର ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନର୍ବାର ଏଭଳି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେବା ଘଟଣା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଶିକ୍ଷା ଭଳି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟଣା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ ସହ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷା ଭଳି ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ଓ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ସମ୍ମାନକୁ ନେଇ ପୁଣିଥରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବରଗଡ଼

