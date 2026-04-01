ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ: ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିଲେ ମହିଳା ହାବିଲଦାର

ଅନୁଗୋଳ SP କହିଲେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା DSPଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କମିଟି । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 1:49 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ନିର୍ଯାତନା କାରଣରୁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ସେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଛୁଟି ମାଗିଲେ ଦେଉ ନଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ହାବିଲଦାର । ମହିଳା ହାବିଲଦାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅନୁଗୋଳ SP ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଇଣ୍ଟରନାଲ ହାରସମେଣ୍ଟ କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା DSP ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ହାବିଲଦାର । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରି ଦେଇଛି । ଚାକିରୀରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ମଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା । ଏନେଇ ସେ ଅନୁଗୋଳ SPଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।

ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ସେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଉଛି, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ପୋଲିସର । ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ହାତରେ, ସେଇଠି ଜଣେ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ନଂ- 294, ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର- RI ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରି ଓ ଫୋର୍ସ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ହାବିଲଦାର ନଂ- 321 ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ।

ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । (ETV BHARAT ODISHA)

ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାରେ ରହି ପଢୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଛୁଟି ନଦେବା, ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ଇଛା ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମହିଳା ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଭଳି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଏସବୁ ସହ୍ୟକରି ଚାକିରୀ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମହିଳା ହାବିଲଦାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ତାଙ୍କ ରୋଗୀଣା ମା-ବାପା ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଂଚିତ ହେବେ । ତେବେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ- SP କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର- RI ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହଁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ପାରିବାରିକ କଳହର କରୁଣ ପରିଣତି, ପତ୍ନୀକୁ ତଣ୍ଟିଚିପି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନାବାଳିକାକୁ ନିଶା ଦେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଦୁଇ ଗିରଫ ଓ ଜୁଭେନାଇଲ ଜଷ୍ଟିସ ବୋର୍ଡରେ ଜଣେ ନାବାଳକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

