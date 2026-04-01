ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ: ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିଲେ ମହିଳା ହାବିଲଦାର
ଅନୁଗୋଳ SP କହିଲେ, ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା DSPଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ ଇଣ୍ଟରନାଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କମିଟି । ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ ।
Published : April 1, 2026 at 1:49 PM IST
ଅନୁଗୋଳ: ନିର୍ଯାତନା କାରଣରୁ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ସେ ଲିଖିତ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିବା ସେ ଏହା ପଛର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି । ଛୁଟି ମାଗିଲେ ଦେଉ ନଥିବା ବେଳେ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ହାବିଲଦାର । ମହିଳା ହାବିଲଦାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଅନୁଗୋଳ SP ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଇଣ୍ଟରନାଲ ହାରସମେଣ୍ଟ କମିଟି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବ । ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା DSP ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ SP ରାହୁଲ ଜୈନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ହାବିଲଦାର । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚାପ ତାଙ୍କୁ ଅସହାୟ କରି ଦେଇଛି । ଚାକିରୀରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ନ ମଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଚାକିରୀରୁ ଇସ୍ତଫା । ଏନେଇ ସେ ଅନୁଗୋଳ SPଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ହେଉଛି, ଅନୁଗୋଳ ଜିଲା ପୋଲିସର । ଯେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପୋଲିସ ହାତରେ, ସେଇଠି ଜଣେ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଓ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି । ଅନୁଗୋଳ ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମହିଳା ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ନଂ- 294, ତାଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର- RI ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରି ଓ ଫୋର୍ସ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର ହାବିଲଦାର ନଂ- 321 ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିବା ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା ବିଶ୍ୱାଳ ।
ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଝିଅ ବାହାରେ ରହି ପଢୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଛୁଟି ନଦେବା, ଅନେକ ସମୟରେ ମନ ଇଛା ଡ୍ୟୁଟି ଲଗାଇବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ମହିଳା ହାବିଲଦାର ସୁମିତ୍ରା । ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏଭଳି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ଏସବୁ ସହ୍ୟକରି ଚାକିରୀ କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମହିଳା ହାବିଲଦାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିବ । ତାଙ୍କ ରୋଗୀଣା ମା-ବାପା ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଂଚିତ ହେବେ । ତେବେ ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ସେ ଚାକିରୀ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସୁମିତ୍ରା । ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ- SP କିମ୍ବା ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର- RI ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନାହଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ