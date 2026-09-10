ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ: ହୋଟେଲରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ, ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଟକ
ହୋଟେଲରୁ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 10, 2026 at 7:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ପୁଣି ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲକୁ ଡାକି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏପରିକି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ହୋଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବାବେଳେ ଜାଗମରାସ୍ଥିତ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ହୋଟେଲରୁ ଦୁଇଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ୫ରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
ଚାକିରି ଦେବା ଆଳରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ହୋଟେଲର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ସହ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ହୋଟେଲରେ କେଉଁମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗରେ କେତେ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ୩ ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କର ସଞ୍ଜୟ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଜୟାଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା। ଚାକିରି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଭାଜନ ହୋଇଥିଲେ। ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରାଇଦେବାକୁ କହି ସଞ୍ଜୟ ଓ ଜୟା ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଡାକିଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ଜାଗମରାସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ସଞ୍ଜୟ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ବନ୍ଧୁ ରାଜେଶ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ।
ଚାକିରି ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ହୋଟେଲକୁ ଆସୁଥବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆଗରେ ନାଚିବାକୁ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଥିସହ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାପ ପକାଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜି ନହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଜୟାଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୟା କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ଏପରିକି ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଇନଥିଲା।
ହୋଟେଲରେ ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସକୁ ପୀଡିତା ସୂଚନା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିର୍ଯାତନା ଅସହ୍ୟ ହେବା ପରେ ଯୁବତୀ କୌଣସିମତେ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସର ଏକ ଟିମ୍ ଜାଗମରାସ୍ଥିତ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ