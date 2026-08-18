ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲେ ସକାଳେ ଉଜୁଡିଲା ସଂସାର; କାନ୍ଥ ପଡି ସ୍ତ୍ରୀ ମୃତ, ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରୁ ଅଘଟଣ । ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ ଭୁଶୁଡି ପଡିଲା କାନ୍ଥ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : August 18, 2026 at 1:51 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜିଲ୍ଲାର ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚୁଆପାଣି ପଞ୍ଚାୟତର ଛଣୁଆ ଗ୍ରାମ ବଡ଼ସାହିରେ । ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ସ୍ବାମୀ ବୀରଭଦ୍ର ମହାନ୍ତ (୫୨) ଓ କାନ୍ଥରେ ଚାପି ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ହେମଲତା ମହାନ୍ତ (୪୫)।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଗତକାଲି (ସୋମବାର) ରାତିରେ ଉଭୟ ଖାଇପିଇ ନିଜ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ । ତେବେ ରାତି ସାରା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୩ଟା ସମୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ସିମେଣ୍ଟ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡି ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ଘର କାନ୍ଥ ଉପରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ ଦମ୍ପତି ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ମାମଲା ରୁଜୁ:
ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେସିବି ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ବାଦାମପାହାଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ହେମଲତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବୀରଭଦ୍ରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି । ଏନେଇ ବାଦାମପାହାଡ ଥାନାରେ ପୋଲିସ କେସ ନଂ ୧୭/୨୬ରେ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ।
ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ବହଳଦା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବାଧିକ ୨୭୩ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ୨୦୭ ମିମି ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତିତ ଜାମଦାରେ ୧୨୪ ମିମି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ରେ ୧୧୨.୪ ମିମି ଏବଂ ବିଜାତଳାରେ ୧୦୭ ମିମି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ତିରିଂରେ ୯୬.୨ ମିମି, ସାରସକଣା ଓ ବିଶୋଇରେ ୯୨ ମିମି ଲେଖାଏଁ ବୃଷ୍ଟିପାତ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ରହିଛି । ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ପୋଲ ଗୁଡିକ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଆସି ନୂଆପଡାର ଜଳପ୍ରପାତରେ ଖସି ପଡିଲେ ଛତିଶଗଡ କାଉଡିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର