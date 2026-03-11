ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ! ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତେଜନା, ରାସ୍ତାରୋକ
ଘରୋଇ ମେଡିକାଲରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପରିବାଲ ଲୋକ । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଲଗାଇଲେ ନିଆଁ । ୫ ଘଣ୍ଟା ରାସ୍ତାରୋକ ।
Published : March 11, 2026 at 8:54 AM IST
ରିପୋର୍ଟ- ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ
ନିଆଳି: କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳି ଥାନା ଅଧୀନ ନୂଆଗାଁର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତୀବ୍ର ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି । ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ନିଆଳି ଥାନା ଅଧୀନ ଜଲ୍ଲାରପୁର ଗାଁର ଜ୍ୟୋତି ରଞ୍ଜନ ବାରିକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବାରିକ (୩୨) ।
ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ:
ସୋମବାର ଦିନ ସେ ନୂଆଗାଁର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅପରେସନ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ପରେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ।
ହସ୍ପିଟାଲରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଲେ ଲୋକେ:
ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ନୂଆଗାଁର ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ପରେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା ଡିଜି ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ । ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ହସ୍ପିଟାଲର ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଯାଇଥିଲେ । ଏପରିକି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନେ ଫୁଲନଖରା–ନିଆଳି ୬୦ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥର ନୂଆଗାଁ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ପ୍ରାୟ ୫ ଘଣ୍ଟା ଧରି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଖବର ପାଇ ନିଆଳି ପୋଲିସ ଓ ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ । ପରେ କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକ ବିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ, ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ମିଳିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।
କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସପି ବିନିତ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ମୃତଦେବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"
ନିଆଳି ତହସିଲଦାର ତାରେଣୀ ରଞ୍ଜନ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇନ ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ । ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ।"
ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କଟକ ବଡ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏନେଇ ନିଆଳି ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ତେବେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିନାହିଁ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିଆଳି