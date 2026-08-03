ETV Bharat / state

ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରରେ ଜଳଲାଗି କରିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର

ଆଜି ସକାଳେ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

Crocodile attacked woman in Kendrapara
ଦାମୋଦର ପାଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 3, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବନ୍ୟାରୁ ବଳିଗଲାଣି କୁମ୍ଭୀର ଓ ସରୀସୃପ ଭୟ। ଆଜି ସକାଳୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଭୟଭୀତ ନଦୀକୂଳିଆ ବାସିନ୍ଦା। ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଦାମୋଦର ପାଟଣା ଗାଁର ସୁଚିତ୍ରା ଦାସ ଆଜି ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ବନବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତାରବାଡ ବୁଲାଇବା ଏକ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଲା କୁମ୍ଭୀର

ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ଯାଆ ସୁଜାତା ଦାସ କୁହନ୍ତି,"ସେ ମୋ ବଡ଼ ଯାଆ ହେବେ, ସିଏ ସକାଳ ୫ଟାରେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁଦିନ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସପ୍ଲାଇ ପାଣି ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ନ ଆସିବା କାରଣରୁ ନଦୀ ଉପରେ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ମୋ ଯାଆ ଶୌଚ ହେବାକୁ ଆସି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜି ବୋଲବମ୍ ଯିବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ କେହି ଖୋଜିନୁ। ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ । ତା’ପରେ ଆମେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି ବାଲ୍‌ଟି, ଚପଲ, ସର୍ଫ ଡବା, ବ୍ରଶ୍‌ ସବୁ ଥୁଆହେଇଛି। ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ନେଇଯାଇଛି। ତାର ଜାଲ ବାଡ଼ଟା ସେପଟରେ ଦିଆ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାର ଜାଲ ତଳପଟୁ ଯେହେତୁ ଖୋଲିଯାଇଛି, ସେଠାରୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ’’।

Crocodile attacked woman in Kendrapara
ଦାମୋଦର ପାଟଣାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ (ETV Bharat Odisha)

ସେପଟେ ନଦୀ କୂଳିଆଙ୍କୁ ସପ୍ଲାଏ ପାଣି ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏଣୁ ସେମାନେ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହୁଛନ୍ତି । ସରକାର ଏହି ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଏନେଇ ପେଣ୍ଠପାଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତିସଭ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ବିଶ୍ଵାଳ କୁହନ୍ତି,"​ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାମୋଦରପାଟଣା ଗ୍ରାମର ସୁଚିତ୍ରା ଦାସଙ୍କୁ କୁମ୍ଭୀର ଟାଣି ନେଇଛି। ସେ ଦାମୋଦରପୁର ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଚିକା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ତିନି ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି । ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ। ​ଆଜି ସୋମବାର ସକାଳ ୫ଟା ବେଳେ ସେ ନଦୀ ପାଖ ପଡ଼ିଆକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଶୌଚ ହେବା ସମୟରେ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦେଖିଲୁ ତାଙ୍କ ବାଲ୍ଟି, ଚପଲ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଟର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଜଳିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲା’’।

​ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ଭୟଠାରୁ ସରୀସୃପ ଭୟ ଅଧିକ ଘାରିଛି। ଚାରିଆଡେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସହ ପାଣି ଜମି ରହିଛି।​ ଏହି ପରିବାରକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବନ୍ୟା ବିଭୀଷିକା; ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ କୁମ୍ଭୀର ଭୟ, ପ୍ରଭାବିତ 8ଟି ବ୍ଲକ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ୩ ମାସ ପରେ ଆଜିଠୁ ଖୋଲିଲା ଭିତରକନିକା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ, କୁମ୍ଭୀର ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଥିଲା ବନ୍ଦ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

KENDRAPARA CROCODILE FEAR
CROCODILE ATTACKED WOMAN
KENDRAPARA CROCODILE KILLED WOMAN
କେନ୍ଦ୍ରାପଡା କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣ ମହିଳା
KENDRAPARA CROCODILE ATTACKED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.