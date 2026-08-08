ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ, ଜଣେ ଅଟକ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି
ଔଷଧ ଦୋକାନରେ 2ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଗେଟିପଡ଼ାର ମହିଳା ବୈଦେହୀ କୁମାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।ରିପୋର୍ଟ:ରଞ୍ଜନ କୁମାର ରଥ
Published : August 8, 2026 at 12:00 PM IST
Wrong Injection ରାୟଗଡ଼ା: ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ଗେଟିପଡ଼ାର ମହିଳା ବୈଦେହୀ କୁମାରଙ୍କର, ଇଞ୍ଜେନ ନେବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । 55 ବର୍ଷୀୟା ବୈଦେହୀଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ ହେଉଥିଲା । ପରିବାର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପରେ, ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନର କର୍ମଚାରୀ ବୈଦେହୀଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ । ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ପୋଲିସ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର କହିଛନ୍ତି, " ମାଆ (ବୈଦେହୀ) ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଜ୍ବରରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ବେଳେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ କାଶ ହେଉଥିଲା । ଔଷଧ ଖାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ସୁଧାର ନଆସିବାରୁ, ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ( ଅଗଷ୍ଟ 6) ଚାନ୍ଦିଲି ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ଔଷଧ ଦୋକାନରେ ଏ.କେ. ଭଦ୍ରା ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଦୁଇଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ । ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବାର କିଛି ମିନିଟ ପରେ ମାଆଙ୍କର ଶ୍ବାସକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ । " ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ବାଟରେ ହିଁ ମାଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି ସନ୍ତୋଷ କହିଛନ୍ତି ।
ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନାରେ ମାମଲା ଗୁଜୁ :
ବୈଦେହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପରିବାର ଲୋକ ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଚାନ୍ଦିଲି ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି, ସଂପୃକ୍ତ ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏ.କେ. ଭଦ୍ରାଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ ପ୍ରମାଣ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡିବ ।
ଚାନ୍ଦିଲି ଥାନା ଇନଚାର୍ଜ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଉତ୍ତମ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛୁ । ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଔଷଧ ଦୋକାନରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ । ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି ।"
ବୈଦେହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗେଟିପଡ଼ା ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଗାଁର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ମହେନ୍ଦ୍ର ସାଗର କହିଛନ୍ତି, " ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେବା ପରେ ହିଁ ବୈଦେହୀଙ୍କର କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ତେଣୁ ଘଟଣାର ସଠିକ ତଦନ୍ତ କରି ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ିଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ମାଆ ଓ ୭ ବର୍ଷର ପୁଅ ମୃତ
ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜୀବନ ବାଣ୍ଟିଗଲେ ମିଥୁନ; ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗଦାନ କରି ପାଲଟିଗଲେ ଅମର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାୟଗଡ଼ା