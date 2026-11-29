ଋଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରି ବର୍ଷ, ଉଦ୍ଧାର ହେବେ କି ମା ଝିଅ ? ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ PLV, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆକ୍ସନ ଉପରେ ନଜର
ମା'-ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : November 29, 2026 at 11:18 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ଋଣ ଶୁଝି ନପାରି ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦୁର୍ବିଷହ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବା ମା'-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏବେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି । ପୁଣି ଥରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବାର ବାଟ ଫିଟିବା ନେଇ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ହୋଇଛି । ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ପାରା ଲିଗାଲ୍ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର (PLV) ସୁରେଶ କୁମାର ଭୋଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ମା'-ଝିଅଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଔପଦା ବ୍ଲକ ଗଡ଼ସାହି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜାନିକାପାଳ ପଣ୍ଡୁଆ ଗ୍ରାମର ମହେଶ୍ୱର ଖଟୁଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଖଟୁଆ ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ନିଜର ୬ ବର୍ଷର ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଛନ୍ତି । ଔପଦା-ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାସ୍ତାର ବାବା ସୁନ୍ଦର ପଶ୍ଚିମା ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ କୁଲଡ଼ିହା ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକ ଗଛ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ମଞ୍ଚାରେ ମା'-ଝିଅ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି । ରାତି ହେଲେ ମଞ୍ଚା ଉପରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଦିନରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ନିକଟସ୍ଥ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ବସିଥାନ୍ତି । ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଯାହା କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେଥିରେ ମା'-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି ।
ପ୍ରାୟ ୧୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମହେଶ୍ୱର ଖଟୁଆ ଗଡ଼ସାହି ଗ୍ରାମର ବିଦେଶୀ ଗିରିଙ୍କ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ରସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷକ ପରେ ତା'ର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାପଘରେ ରହୁଥିଲେ । ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟାସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା । ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଋଣ କରି ଦରଖୋଳୀ ହାଟରେ ଏକ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିଲେ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ 'ଅନ୍ଧାରୀ' ପୂଜାର ପରମ୍ପରା: ଭକ୍ତି ଭାବ ସହ ପାଲଟିଛି ସଂରକ୍ଷଣର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ
ତେବେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଋଣ ଟଙ୍କା ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଋଣ ଦେଇଥିବା ସଂସ୍ଥାର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଛେଳି ଓ କୁକୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗଭୀର ମାନସିକ ଚାପରେ ରହିବା ସହ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ଏହାପରେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଶିଶୁକନ୍ୟାକୁ ଧରି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ୪ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଠାରେ ହିଁ ମା'-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ବିତୁଛି ।
ପରିବାର ଲୋକ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅନେକଥର ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉନାହାନ୍ତି କି ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି । କେହି ମଞ୍ଚା ନିକଟକୁ ଗଲେ ସେ ରାଗିଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏପରିକି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଚାଟି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ମା'-ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତର ବିପଦ ରହିଛି ।
ଏଭଳି ଅମାନବୀୟ ଓ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ନାଏବ ସରପଞ୍ଚ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସାହୁ ମା'-ଝିଅଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଗାଁକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବା ପରେ ମା'-ଝିଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ଓ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ନେଇ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହାକୁ ନେଇ ପାରା ଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ସୁରେଶ କୁମାର ଭୋଳ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ହେବା ପରେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ପଠାଇଥିଲେ । ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଦେଶ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଚାରପତି ସୁମନ ଜେନାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଆମେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ । ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ବାସ୍ତବିକତା ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଫେରିଥିଲି ।
ଏହି ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲି । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଦିନମଜୁରିଆ । ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାରୁ ଋଣ ନେଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କୁ ଠକି ସେହି ଟଙ୍କାରୁ କିଛି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଋଣ ଟଙ୍କା ପରିଶୋଧ କରିବାରେ ସେ ଅସମର୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ଘରୋଇ ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଇବା ସହ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଋଣ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମାଇକ୍ରୋଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଛେଳି ଓ ଗାଈ ଭଳି ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଥିଲେ ।
ଫଳରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ସେତେଟା ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ନଥିଲେ । ସେମାନେ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି କୌଣସିମତେ ନିଜ ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ । ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ସେସବୁକୁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଓ ସାମାଜିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ମାନସିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗିପଡ଼ିଥିଲେ । ସେ ନିଜକୁ ସମାଜରେ ନିଷ୍ପେସିତ ଓ ଅସହାୟ ମନେ କରିବା ସହ ଗଭୀର ମାନସିକ ଅବସାଦର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଓ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳି ନପାରି ସେ ନିଜର କୁନି ଝିଅକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅଟିର ବୟସ ପ୍ରାୟ ୬ ବର୍ଷ । ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଆ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଝିଅଟିର ବୟସ ମାତ୍ର ୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ । ସେହି ଦିନଠାରୁ ମାଆ ଓ ଝିଅ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମାନବୀୟ ଓ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ।
"ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯାଇ ଘଟଣାର ସମସ୍ତ ଦିଗ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପରେ ମୁଁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏଥିସହ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ସଚିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଗକୁ କିପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ, ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲା ଜଜଙ୍କ ଦପ୍ତର ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିଠି ଲେଖାଯିବ । ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କି ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି, ତାହା ଉପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିର୍ଭର କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ମାଆ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୁଣିଥରେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପାରା ଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର ସୁରେଶ କୁମାର ଭୋଳ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ୱର