ଭଡା ଘରୁ ମିଳିଲା ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ, ପରିବାର ଆଣିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ-ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ
ମୃତ ଯୁବତୀ ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ବିଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ । ଏତଲା ରୁଜୁ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟାଉନ ପୋଲିସର ଖୋଳତାଡ ଆରମ୍ଭ । ଜଣେ ଅଟକ ।
Published : January 9, 2026 at 1:20 PM IST
Kendrapara Woman Body Found କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଭଡା ଘରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର । ବିଇଡି ପାଇଁ ଯୁବତୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି । ପରିବାରଲୋକେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଟାଉନ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରୁ । ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ୫/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ବିଇଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ:
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ 25 ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଟାଉନ ଥାନା ଅଧିନ ସୁନାଇଲୋ ଗାଁରେ ଏକ ଭଡା ଘରେ ରହି ବିଇଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରପାଳିକା ଅଧିନରେ ଜଣେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଉଚ୍ଚିଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଚାକିରିରୁ ଅବ୍ୟାହତି ନେଇ ବିଇଡି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ । ହେଲେ ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ତାଙ୍କ ମା’ ଫୋନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଫୋନ ଉଠାଇ ନଥିଲେ । ବାରମ୍ବାର ଫୋନ ନଉଠାଇବାରୁ ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା’ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଝିଅ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ । ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ତୁରନ୍ତ ଟାଉନଥାନା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବାକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସାଢେ଼ ୬ରେ ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ତାଙ୍କ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଖବର ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ।
ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ପରିବାରର ଅଭିଯୋଗ:
ତେବେ ମୃତଦେହ ସନ୍ଦେହ ଜଣକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା । ତାଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି, ‘ମୋ ଝିଅର କାହାରି ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ କାମ କରୁଥିବା ଅଫିସରେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ।’
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା, ଦୋଷୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଲେ ବରଗଡ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ
70 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
ଜଣେ ଅଟକ:
ଏନେଇ ଟାଉନ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବର ପାଇଥିଲୁ । ପୂରା ଟିମ୍ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ମୃତ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ନେଇ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ୫/୨୦୨୬ରେ ମାମଲା ରୁଜ୍ଜୁ କରି ମୃତଦେହକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ । ଏହି ଘଟଣାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛୁ ।’
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା