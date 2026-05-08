ପଞ୍ଚାୟତ ଏମବିକେଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର ଘଟଣା, ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହୁତି ଧମକ
ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ଜିପିଏଲଏଫର ଚାବି ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବହିଷ୍କୃତା ପଞ୍ଚାୟତ ଏମବିକେ । ରିପୋର୍ଟ- ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : May 8, 2026 at 1:16 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 1:24 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ପଞ୍ଚାୟତ ଏମବିକେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହେବା ପରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହୁତି ଧମକ । ବିନା କାରଣରେ ଚାକିରିରୁ ଛଟେଇ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ ବହିଷ୍କୃତା ପଞ୍ଚାୟତ ଏମବିକେ । ଏହା ସହିତ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଆତ୍ମହୁତି ଧମକ ଦେବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଳକର ମାଧପୁର ଏମବିକେଙ୍କୁ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗତ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ଳକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯିବା ନେଇ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲା । ଶେଷରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁରୁବାର ଆତ୍ମହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବଡ଼ମାଧପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମବିକେ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ନ୍ୟାୟ ଲାଗି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ନଅ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଉକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ ଭାବେ ତୁଲାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨ ମାସ ହେଲା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜିପିଏଲଏଫର ଚାବି ଛଡାଇ ନିଆଯାଇଥିବାର କହିଥିଲେ l
ଏନେଇ ସେ ବହୁବାର ଛତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିପିଏମଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦାବି ନେଇ ସେ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଧରି ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଥିବା ବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାନଗଲେ ସେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଆତ୍ମହୁତି କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ l ଏଥିପାଇଁ ଛତ୍ରପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିପିଏମ ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ l
ସେପଟେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେଠାକୁ ଆସିଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଆତ୍ମହୁତି ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ମଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲ କୈଶଳକ୍ରମେ ଜବତ କରିଥିଲେ । ସେପଟେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଏମବିକେ ମଞ୍ଜୁ ବେହେରାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚୋଟ୍ଟତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ କୌଣସି ବିନା କାରଣରେ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ।
ତେବେ ବ୍ଳକର ବିପିଏମ୍ ମାମିନି ଜେନାଙ୍କ କହିବା କଥା, କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଛଟେଇ ହୋଇଥିବା ଏମବିକେଙ୍କ ନାମରେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା । ଏମବିକେଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଂପୃକ୍ତ ବିଭାଗକୁ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ବ୍ଳକ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ତଦନ୍ତ ପରେ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର