ଶରଣକୁଳ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା; ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି ହେଲେ ଆଇଆଇସି
ଅଡୁଆରେ ପଡିଲେ ନୟାଗଡ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ବାବୁ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର
Published : June 18, 2026 at 8:27 PM IST
ନୟାଗଡ: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଂଘିତିକ ଅଭିଯୋଗ । ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାମୁସାହିର ଜଣେ ମହିଳା । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା । ଏ ନେଇ ସେ ନୟାଗଡ ଏସପି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଚଳିତ ମାସ ମେ' ମାସରେ ଶରକୁଳ ଥାନା ଜାମୁସାହି ଗ୍ରାମରେ ଜାଗାବାଡିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ଫାଇଲ ହୋଇଥିଲା l ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ l ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡିତା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୀଡିତା ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।'
ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କରିଛୁ । ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ହେଡକ୍ୱାଟରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି l କେସ ବି ଫାଇଲ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡିଏସପିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତହନ୍ତ ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ l'
ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୀଡ଼ିତା ଏସପିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଜାଗା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆମର ଗତ 3/05/26 ତାରିଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ଶରଣକୂଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସ ଫୋନ କରି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଏପରିକି ଘଟଣାର ପ୍ରଘଟ କଲେ ମିଛ କେସରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ନୟାଗଡ଼ରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଫେରାର ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ