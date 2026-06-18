ETV Bharat / state

ଶରଣକୁଳ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା; ହେଡକ୍ୱାର୍ଟରକୁ ବଦଳି ହେଲେ ଆଇଆଇସି

ଅଡୁଆରେ ପଡିଲେ ନୟାଗଡ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ବାବୁ । ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଲେ ଏସପି । ରିପୋର୍ଟ-ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର

woman approaches sp with serious allegations against sarankul ps iic
ଶରଣକୁଳ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 18, 2026 at 8:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ନୟାଗଡ: ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆସିଛି ସାଂଘିତିକ ଅଭିଯୋଗ । ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜାମୁସାହିର ଜଣେ ମହିଳା । ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହ ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରି ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମହିଳା । ଏ ନେଇ ସେ ନୟାଗଡ ଏସପି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।

ଶରଣକୁଳ ଥାନାବାବୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଏସପିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ମହିଳା (Etv Bharat)

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଚଳିତ ମାସ ମେ' ମାସରେ ଶରକୁଳ ଥାନା ଜାମୁସାହି ଗ୍ରାମରେ ଜାଗାବାଡିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହୋଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ଥାନାରେ କେସ୍ ଫାଇଲ ହୋଇଥିଲା l ସେଠାରେ ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଥିଲେ l ଏହି ମାମଲାରେ ପୀଡିତା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଜେଲ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ପୀଡିତା ଜେଲରୁ ବାହାରି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ।'

ଏସପି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ଆମେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି କରିଛୁ । ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ହେଡକ୍ୱାଟରକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି l କେସ ବି ଫାଇଲ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଡିଏସପିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତହନ୍ତ ପରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ l'

ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ପୀଡ଼ିତା ଏସପିଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ଜାଗା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହ ଆମର ଗତ 3/05/26 ତାରିଖରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ଏ ନେଇ ଶରଣକୂଳ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶରଣକୁଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜିତ କୁମାର ଦାସ ଫୋନ କରି ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ସହ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ । ଏପରିକି ଘଟଣାର ପ୍ରଘଟ କଲେ ମିଛ କେସରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଫସେଇ ଜେଲ ପଠାଇ ଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିବା ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।

ନୟାଗଡ଼ରେ ପୋଲିସର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧାରଣରେ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ହୋଇଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନୟାଗଡ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲା; ଜେଲ୍ ଗଲେ ଏଏସଆଇ ରାଜେଶ କୁଲୁ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ଜ୍ୟୋତି, ଫେରାର ସର୍ଫରାଜଙ୍କୁ ଚାଲିଛି ଖୋଜା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସୁନା ଲୁଟେରାଙ୍କ ଉପରେ ଅନୁଗୋଳ ପୋଲିସର ଡବଲ ଏନକାଉଣ୍ଟର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 2 ଅପରାଧୀ ଆହତ






TAGGED:

NAYAGADA CRIME
SARANKUL PS IIC
ଆଇଆଇସିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାଂଘିତିକ ଅଭିଯୋଗ
ନୟାଗଡ ଏସପି
NAYAGADA POLICE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.