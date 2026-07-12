ETV Bharat / state

ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ କଟୁଥିଲା ଦିନ ! ୩ ମାସ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଦୁଇ ଶିଶୁ

ବନ୍ଦ କୋଠରୀରୁ ଭାଇ-ଭଉଣୀ କହୁଥିଲେ 'ଆମକୁ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ନିଅ ଆମେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ବାହାରେ ବୁଲିବୁ ।' ରିପୋର୍ଟ- ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ

HELPLESS CHILDREN IN NIMAPARA
ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ୩ ଜୀବନ ! (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 12, 2026 at 6:31 PM IST

|

Updated : July 12, 2026 at 6:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ନିମାପଡା: ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ୩ ଜୀବନ ! ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘରେ ଜଣେ ମହିଳା ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଥିବା ବେଳେ ୩ ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେବ ତାଲା ପଡି ରହୁଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଶିଶୁ l ତେବେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ମହିଳା ଏବଂ ଦୁଇ ଶିଶୁ । ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପ ବ୍ଲକ ଅଧିନସ୍ଥ ସୋରଭା ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତର ମୁରୁଡା ଗ୍ରାମରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ୩ ଜୀବନ ! (ETV Bharat Odisha)

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମୁରୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ସହୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜିକୁ ୧୦ ବର୍ଷ ହେବ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ l ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆଶା କର୍ମୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ମାନସିକ ବିକୃତି କାରଣରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାଲା ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି l ଏପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୋହୂ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଚିରଞ୍ଜୀବି ଏବେ ଦାଦନ ପାଇଁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି l

ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର-

ଏନେଇ ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ରଖି ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଯାଇଛନ୍ତି । ଦୁଇ ଶିଶୁ ଏଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ମାଟି ମାଡି ନାହାଁନ୍ତି । ଦୁଇ ଶିଶୁଙ୍କର ମା' ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେ ମା' ମାନସିକ ରୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ପିଲାଙ୍କ ଭରଣ ପୋଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧ ଜେଜେ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି । ବୁଢ଼ା ଜେଜେ ବାପା ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କୁ ଘରେ ତାଲା ପକାଇ ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିଵା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ।"

ଶିଶୁ ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପୁଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଦୁଇ ଶିଶୁ ହେଲେ ୯ ବର୍ଷର ପୁଅ ଓ ୧୨ ବର୍ଷର ଝିଅ ବୋଲି ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଏହି ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୃହ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ସପନ ପାଲଟିଥିଲା ।

ତେବେ ଦୁଇ ଶିଶୁ ଗୃହ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଖବର ସମ୍ପର୍କରେ ମାନବାଧିକାରୀ କର୍ମୀ ରୋଜାଲିନ୍ ପ୍ରଧାନ ଜାଣିବାପରେ ତୁରନ୍ତ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ବର ସହ ନେଇ ଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟି ଓ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ।

HELPLESS CHILDREN IN NIMAPARA
ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ୩ ଜୀବନ ! (ETV Bharat Odisha)

କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟଳୟ ତଥା ଚାଇଲ୍ଡ ହେଲ୍ପଲାଇନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ଗ୍ରାମବାସୀ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ, ସିଡ଼ିପିଓ କାର୍ଯ୍ୟଳୟର ସୁପରଭାଇଜର ତଥା ନୂଆହାଟ ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ କମିଟିରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଥିଲା । କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପିଲା ଦୁଇଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ରଖାଯାଇଛି ।

ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମ ଗୋପ ବ୍ଲକ ସୋରଭା ପଞ୍ଚାୟତର ମୁରୁଡା ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋପବ୍ଲକ ଓ ତହସିଲ ପ୍ରଶାସନ ଅବଗତ ନ ଥିବା କେତେଦୂର ଆଇନ ସମ୍ମତ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।

ଏହି ବି ପଢନ୍ତୁ- ପିଜିଆଇ-ଡି ରିପୋର୍ଟ; ଉତ୍ତମ ବର୍ଗରେ 8 ଜିଲ୍ଲା, ଶୀର୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା..ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

Last Updated : July 12, 2026 at 6:43 PM IST

TAGGED:

ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ୩ ଜୀବନ
HELPLESS CHILDREN RESCUED
CHILD PROTECTION DEPARTMENT
ତିନି ଅସହାୟ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର
HELPLESS CHILDREN IN NIMAPARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.