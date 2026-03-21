ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ! ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପୁଅ ଆଖି ଆଗରେ ମାଆକୁ ପିଟି ପିଟି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା
ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ ଥାନା ଧୋବଣୀ ନଗରରେ ଜମି ବିବାଦରୁ ଘଟିଛି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ୭-୮ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ରିପୋର୍ଟ: ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : March 21, 2026 at 7:09 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପୁଅ ସମ୍ମୁଖରେ ମାଆଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୋବଣୀ ନଗର ଗ୍ରାମରେ ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ମୃତକ ହେଲେ ସେହି ଗ୍ରାମର ବୁଲା ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ୫୦ ବର୍ଷୀୟା ଉତ୍ତମ ସାହୁ ।
ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳେ ଉତ୍ତମ ସାହୁ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ ମହୁଲ ଗଛରୁ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗୋଟାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ପହଁଚିବା ସହିତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଓ ଅନ୍ୟ ୭ରୁ ୮ ଜଣ ଲୋକ ମିଶି ଉତ୍ତମଙ୍କ ପୁଅକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଉତ୍ତମଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମୃତକଙ୍କ ପୁଅ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଖବର ପାଇ ହିନ୍ଦୋଳ ପୁଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ପହଁଚି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ପରେ ବ୍ୟବଛେଦ ପାଇଁ ମୃତଦେହକୁ ହିନ୍ଦୋଳ ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ହିନ୍ଦୋଳ ଥାନାରେ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟଣା ପରେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଉତ୍ତମ ସାହୁଙ୍କ ଘର ଜମି ଓ ମହୁଲ ଗଛ ଥିବା ଜାଗାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା । ସେହି ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ।
ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ କହିଛନ୍ତି, "ମାଆ ମହୁଲ ଗୋଟେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ l ମହୁଲ ଗଛ ମୂଳ ଜାଗାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ରହିଥିଲା । ମୋ ମାଆକୁ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି । ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ