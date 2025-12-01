IICଙ୍କ ନାମରେ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ
ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମହିଳା ।
ଗଜପତି: ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କହିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଶେଷରେ ନିରାଶ ହୋଇ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମହିଳା । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଝରକା ରେଲିଂରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ।
ସମସ୍ୟା ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କଲେ ଆଇଆଇସି !
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମହିଳା ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ସଂପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ସମାଧାନ କରିବା ବଦଳରେ ସଂପୃକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ରାଜି ନହେବାରୁ ମହିଳା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ନକରି ତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହେବା ସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ମଧ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ।
ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ:
ଶେଷରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଉକ୍ତ ମହିଳା ଜଣକ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ଆସି ପୁଣି ନିରାଶ ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଝରକା ରେଲିଂରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥିତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ଜଣଙ୍କ କହିଛନ୍ତି,"ମୋ ପାଖରୁ ଜଣେ ଟଙ୍କା ଧାର ନେଇଥିଲେ । ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବା ପରେ ସେ ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା କହି ପରେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡିବାରୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ପୁଅକୁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଦେବାକୁ । ପୁଣି ଥରେ ମାଗିବାରୁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ମନାକଲା, ଏନେଇ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି । କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସେ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ । ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନମିଳିବ ମୋତେ ତେବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ଜୀବନ ହାରିବି । ମୋତେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ।"
ଏନେଇ ଗୁରାଣ୍ଡି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓମ୍ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ମୁଁ ଅସଦାଚରଣ କରିଛି ତେବେ ସେ ମହିଳା ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ।"
ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଥିବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ନିନ୍ଦା କରାଯିବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ତଦନ୍ତରେ ଯିଏ ଦୋଷୀକୁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି କହିଛନ୍ତି ।
ଗଜପତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଗଜପତି ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାହା ମୁଁ ଏସଡିପିଓଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ସେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ଏହାପରେ ସତ୍ୟତା ଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । "
ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲୋକେ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ସେହି ଥାନା ମୁଖିଆଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣ ରୁହେ ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା କେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
