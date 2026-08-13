କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା, ଯୁବତୀ ଓ ପୁରଷବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଅସଦାଚରଣ
ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ରିପୋର୍ଟ ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : August 13, 2026 at 7:25 AM IST
କଟକ: କଟକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଜ୍ଜ୍ୟା । ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଘବଧ ଅସଦାଚରଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଟକ -ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାରେ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନା ଅଧୀନ ଶୁକରପଡା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଓ ତାଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗାଡି ଅଟକାଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହିତ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ନେଇ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେସ ନମ୍ବର 305 /26 ରେ ଏନେଇ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଜଣେ ଡିଏସପି ପାହ୍ୟାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିବା କଟକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସପି ବିନୀତ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି।
ଯୁବତୀ ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଗାଡି ଅଟକାଇ ଅସଦାଚରଣ
ଏସପିଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଘଟଣାରେ ଏଯାବତ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ 4 ଟି ଟିମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଛନ୍ତି। ଖୁବଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ ଯୁବତୀ ଓ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ କଟକରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଅଭିମୁଖେ ଏକ ସ୍ବିଫ୍ଟ ଡିଜାୟାର କାରରେ ଯାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଶୁକରପଡା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ପାଈଁ ଅଟକି ଥିଲେ। ତେବେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ 6 ଜଣ ଅପରାଧୀ ଶ୍ରେଣୀୟ ଯୁବକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ସହିତ ଗାଡିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯୁବତୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତକୋଇଲି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ୍
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମାନସିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମର ତଦନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ