ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ, 6 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି
Published : October 1, 2026 at 4:51 PM IST
ଭଦ୍ରକ: ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ କରି ମାଡ ମରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଘଟଣାଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାଣିତିଆ ଗାଁରେ ଘଟିଥିବା ବେଳେ, ମହିଳା ଜଣକ 6 ଦିନ ପରେ ବୁଧବାର ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ପୋଲିସ କହିଛି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି ।
ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ:
ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ ମାରିବା ସହ ଟଣାଓଟରା କରିଥିଲେ । ଘରେ ପଶି ଗ୍ରୀଲ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ମାଡ ମାରିବା ସହ ଲହୁ ଲୁହାଣ କରିଥିଲେ । କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଘରେ ପଶି ଲୁଟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅ ଓ ସ୍ଵାମୀ କେହି ଘରେ ନଥିଲେ । ଆହତ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏକ ଅଟୋ-ରିକ୍ସାରେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ, କିଛି ଗାଁ ଲୋକ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକାଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଟାଣି ଆଣି ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ।
ମହିଳା ଜଣକ କହିଛନ୍ତି, "ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହ କରି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ । ମୁଁ କିଛି କରିନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲି । ହେଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ମାଡ଼ ମାରି ଚାଲିଲେ । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି । ତଥାପି ସେମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ମୋତେ ପଶୁ ଭଳି ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି । ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ।"
ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନର ଆଇଆଇସି ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଛି । ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି । ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜା ଖୋଜି କରୁଛି ।
ହେଲେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଛୁଆ ହେବା ଆଶାରେ ଗୁଣିଆଠୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦମ୍ପତି
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ