ETV Bharat / state

କେବେ ପୂରଣ ହେବ WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ? ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଦାବି

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲିପଡିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।

Sambalpur WODC chairman selection delay locals demand permanent appointment
WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଳମ୍ବ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 15, 2026 at 12:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WODC ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବିକାଶଧାରାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବା WODC । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲିପଡିଛି । ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।

WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଳମ୍ବ, ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ଦାବି (ETV Bharat Odisha)
ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜନତା:

WODC ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ 36ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଓ 6ଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । WODC ପରିଷଦରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ 26 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ପରିଷଦ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।

Sambalpur Municipal Corporation
ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ (ETV Bharat Odisha)

ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ:

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ WODCର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରେ ତାହା ଏହି ପରିଷଦର ପାଣ୍ଠି ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଡ଼ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କାମ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବରେ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା 3ରୁ 4ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ସଠିକ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କାମ କାମଚଳା ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି ।"


ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ:

କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଲି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଏବେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପଦବୀ ଆମେ ପୂରଣ କରି ସାରିଛୁ l ଆଗକୁ WODC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡ ତଥା ନିଗମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବୁ ।"

Chief Minister Mohan Charan Majhi
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ (ETV Bharat Odisha)
ତେବେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 2020 ମସିହାରେ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଦ୍ୱାରା WODC ଚେରାୟମ୍ୟାନ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ଏହି ପଦବୀରେ 17 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲେ । ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସୁବାଷ ଚୌହାନ ଏହି ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ । ଅସିତଙ୍କ ପରଠାରୁ ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ।
Sambalpur
ସମ୍ବଲପୁର (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାଟି ତଳେ 15000 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ସନ୍ଧାନ ! ଭୀମମଣ୍ଡଳୀ ପାହାଡ଼ରେ ASIର ସର୍ବେକ୍ଷଣ

ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆରଡିସି ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ

ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ AI ଆଣିବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; ଯିବ ପୁରୁଣା ଚାକିରି, ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନୂଆ ସୁଯୋଗ

WODC ପରିଷଦ ଗଠନ:

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବା WODC, 11 ନଭେମ୍ବର, 1998 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆକ୍ଟ ଜରିଆରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2000 ମସିହାରେ ଏହାକୁ WODC-Act, 2000 ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରା ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

WODC CM MOHAN MAJHI
WESTERN ODISHA DEVELOPMENT COUNCIL
WODC SAMBALPUR
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ସମ୍ବଲପୁର
WODC CHAIRMAN APPOINTMENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.