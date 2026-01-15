କେବେ ପୂରଣ ହେବ WODC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ? ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ଦାବି
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ବର୍ଷ ଧରି ଖାଲିପଡିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ପଦବୀ ପୂରଣ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ।
Published : January 15, 2026 at 12:05 PM IST
WODC ସମ୍ବଲପୁର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ବିକାଶଧାରାକୁ ତ୍ବରାନ୍ବିତ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବା WODC । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଦେଢ ବର୍ଷ ଧରି ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀ ଖାଲିପଡିଛି । ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେବେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ।
WODC ପରିଷଦ ମଧ୍ୟରେ 36ଟି ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ର ଓ 6ଟି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି । WODC ପରିଷଦରେ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ 26 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି । ଏପରିକି ଏହି ପରିଷଦ ନିଜର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବଜେଟ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଯାହାକି ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହି ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି । ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ WODCର ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ବିକାଶ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହା ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ ପାଣ୍ଠିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନପାରେ ତାହା ଏହି ପରିଷଦର ପାଣ୍ଠି ଜରିଆରେ ହୋଇଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ସଡ଼କ, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ବଡ଼ ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ନିର୍ମାଣ ଆଦି କାମ ଏହି ପାଣ୍ଠିରୁ ହୋଇଥାଏ । ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ସୁକାନ୍ତ କର କହିଛନ୍ତି, "ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବରେ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉଛି । କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଉନାହିଁ । ଏହା ଦ୍ୱାରା 3ରୁ 4ଟି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ସଠିକ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ କାମ କାମଚଳା ହିସାବରେ ଚାଲୁଛି ।"
ଖୁବଶୀଘ୍ର ପଦବୀ ହେବ ପୂରଣ:
କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ । ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ସେଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଗଠନ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀ ଦାବି କରି ଆସୁଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି,"ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଖାଲି ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛୁ । ଏବେ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପଦବୀ ଆମେ ପୂରଣ କରି ସାରିଛୁ l ଆଗକୁ WODC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡ ତଥା ନିଗମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିବୁ ।"
WODC ପରିଷଦ ଗଠନ:
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ବା WODC, 11 ନଭେମ୍ବର, 1998 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆକ୍ଟ ଜରିଆରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଉଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିଷଦ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2000 ମସିହାରେ ଏହାକୁ WODC-Act, 2000 ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୁନଃସ୍ଥାପନା କରା ଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର 10ଟି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଗୋଟିଏ ଉପଖଣ୍ଡ ରହିଛି । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକ ହେଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଦେବଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ ଉପଖଣ୍ଡ । ଏହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର