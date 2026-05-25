ଅଙ୍ଗାରଖରେ ଗୋରୁ ମଡକ, ମାସକ ଭିତରେ ମଲେଣି ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଗାଈ

ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତ କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଠ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

cattle farmer of angarakha village
ଅଙ୍ଗାରଖର ଗୋପାଳକ (ETV Bharat Odisha)
Published : May 25, 2026 at 12:07 PM IST

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ଖାଁ ଖାଁ ଗାଈ ଗୋଠ, ଫାଙ୍କା ପଡିଛି ଗାଈ ଗୁହାଳ। ଅଜଣା ରୋଗ ଖାଲି କରି ଦେଇଛି ଗାଈ ଗୋଠ। ମାତ୍ର ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ୫୦ ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଗୋମାତାଙ୍କ ନିଧନ ଘଟିଛି । ଗାଈ ଗୁଡ଼ିକ ମରିଯାଉଥିବା ଘଟଣା ଏବେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ସହିରା ପଞ୍ଚାୟତର ଅଙ୍ଗାରଖ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଘଟଣା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ କାହାର ଗୋଟିଏ ଗାଈ ତ କାହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଠ ଖାଲି ହୋଇଯାଉଛି। ଏକାଧିକ ଗାଈଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଗୋପାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୋକୁଆ ଭୟ ଦେଖା ଦେଇଛି।

ଅଙ୍ଗାରଖ ଗାଁରେ ଗୋମଡକ

ଏହି ମାସକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରଖ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ପରିଡାଙ୍କ ୧୧ ଟି, ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ୬ ଟି, ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କ ଗୋଟିଏ, ଶରତ ପରିଡାଙ୍କ ୬ ଟି, ବିଶ୍ଵନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ୩ଟି ଗାଈଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଅନେକ ଗାଈ ମରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଈରୁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳାନ୍ତି ଗୋପାଳକ ।

ଗୋପାଳକ ସୁଶାନ୍ତ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି,"ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡାକ୍ତର ଡାକିଛୁ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ଚିହ୍ନିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜେକସନ ଦେଉଛନ୍ତି ହେଲେ ଗାଈ ମାନେ ତରଳ ଝାଡା କରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ୩୦ଟି ଗାଈରୁ ୧୧ଟି ଗାଈ ମରିଗଲେଣି। ଯେତିକି ଗାଈ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ଷୀର ଦେଉଥିଲେ ଓ ସେଗୁଡିକ ବିକ୍ରି କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରି ଋଣ ସୁଝୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ୫ଟି ଗାଈ ଆଉ ୧୪ଟି ବାଛୁରୀ ଅଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ କି ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି । ଆମେ ଘରୋଇ ଗୋ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଡାକି ପଇସା ଦେଉଛୁ। ହେଲେ ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି’’ ।

ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଚିନ୍ତାରେ ଗୋପାଳକ

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଚାଷୀ ଶରତ ପରିଡ଼ା କୁହନ୍ତି,"ମୋର ୫ଟି ଗାଈ ଦୁଇଟା ବାଛୁରୀରୁ ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାଉ । ଗତ ୧୫ଦିନ ହେଲାଣି ଆମ ପରିବାର କେବଳ କାନ୍ଦୁଛି। ହଜାରେ ଦେଢ଼ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ କେବଳ ଆସି ଗାଇ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଉ ନାହାନ୍ତି’’ ।

ଆଳି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ଚାନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଏନେଇ ସେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ମୋବାଇଲ ଭ୍ୟାନ୍ ପଠାଇ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଗାଈ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କୃମି ଅଧିକ ଥିବା ଜଣା ପଡିଛି। ସୋମବାର ମୋବାଇଲ ଟିମ ଘଟଣା ସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯିବ’’।

ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ କରିଥିବା କରଜ ସୁଝିନଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଗୋପାଳକ କେମିତି ପରିବାର ଚଳାଇବେ ଓ କେମିତି ଋଣ ସୁଝିବେ ସେନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

