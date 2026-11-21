ପାଚି ଆସୁଥିବା ଧାନ ପାଣିରେ ଆଉ ଆଖିରୁ ଶୁଖୁନି ଚାଷୀର ଲୁହ, କେବେ ମିଳିବ ଭାଗଚାଷୀକୁ ତାର ହକ୍ ଓ ସଠିକ୍ ମାନ୍ୟତା
କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ମୋଟ ୪୬୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ବର୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି
Published : November 21, 2026 at 9:49 PM IST
CROPS SUBMERGED FARMERS WORRIED, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: ଚାଷ କରି ନିରାଶ ଚାଷୀ, ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଜନିତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଟକା ପବନ ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ଛିଡ଼ାକରି ପାଚି ଆସୁଥିବା ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି । ଶନିବାର ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ । କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ମୋଟ ୪୬୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ବର୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ପୂର୍ବରୁ ଚାରି ଚାରିଥର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଟିକିଏ ସଳଖ କରି ଫଳିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଓ ଦଲକା ପବନ ଚାଷୀ ମୁହଁରୁ ହସ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଜମି ବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ଜମିର ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଧାର କରଜ କରି ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଟିକୁ ନା ମିଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନା ସହାୟତା ରାଶି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୁନଃ କରଜ କରିବା ସାର ହୋଇଥାଏ ।
ବାତ୍ୟା ଅକବାନର ତାଣ୍ଡବ ଓ ଫସଲ କ୍ଷତି:
ଦୁଇଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଝଟକା ପବନ କାରଣରୁ ଚାଷଜମିରେ ପାଣି ଛିଡା ହୋଇ ରହିଛି।ଅମଳ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ପାଚି ଆସୁଥିବା ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଆଇ ଦେଇଛି ପ୍ରକୃତିର ଏହି କୋପ।ଯାହାଫଳରେ ଧାନ କେଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଗଜା ହେବା ବା ପଚିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଶନିବାରର ପାଗ ଓ ଚାଷୀର ହତାଶା:
ଶନିବାର ସକାଳୁ ପାଗରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିନାହିଁ । ନିଜ ବର୍ଷାଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ । ବର୍ଷ ସାରା ଖଟିଥିବା ପରିଶ୍ରମ ଓ ପୁଞ୍ଜି ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ନିରାଶ ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନାହିଁ ।
ନଭେମ୍ବରରେ ଅଲୋଡା ଐତିହାସିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ:
ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ମୋଟ ୪୬୪ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଏହି ବର୍ଷା ସର୍ବାଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଅମଳ ଋତୁରେ ଏଭଳି ଅଭୂତପୂର୍ବ ବର୍ଷା ଧାନଚାଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ସାଜିଛି । ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୁର୍ବରୁ ଚାରି ଚାରିଥର ବନ୍ୟା ଓ ବାତ୍ୟା ଅର୍ଣ୍ଣବରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିବା ଚାଷ ଜମିକୁ ଟିକିଏ ସଳଖ କରି ଫଳିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଭାରୀ ବର୍ଷା ଓ ଦଲକା ପବନ ଚାଷୀ ମୁହଁରୁ ହସ ଛଡାଇ ନେଇଛି । ପ୍ରତିଥର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଜମି ସଜାଡ଼ିବା ପରେ ପୁଣି ନୂଆ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ।
ମୂଳ ମାଲିକ ବନାମ ଭାଗଚାଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣରେ ତାରତମ୍ୟ:
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ସହାୟତା ବଣ୍ଟନର ଅସମାନତା । ଅନ୍ୟପଟେ ଜମି ବା କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ଜମିର ମୂଳ ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଧାର କରଜ କରି ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀଟିକୁ ନା ମିଳେ କ୍ଷତିପୂରଣ ନା ସହାୟତା ରାଶି । ବାସ୍ତବରେ କ୍ଷେତରେ ରକ୍ତଝରା ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଭାଗଚାଷୀ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରହିଯାଉଛି । ବିହନ, ସାର, ଶ୍ରମିକ ଓ ଜମି ଭଡ଼ା ପାଇଁ ମହାଜନ ବା ଅନ୍ୟ ସୂତ୍ରରୁ ଆଣିଥିବା ଋଣ କିପରି ଶୁଝିବ, ସେହି ଚିନ୍ତାରେ ଭାଗଚାଷୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି । ଏଭଳି ସମୟରେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଜଣଙ୍କ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପୁନଃ କରଜ କରିବା ସାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଋଣଜାଲ ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଉଛି ବୋଲି ମତ ଦିଅନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ଚାଷ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଣ କୁହନ୍ତି ଚାଷୀ:
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଜନିତ ଫସଲର କ୍ଷତି ଓ ପୁର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇନଥିବା ଓସ୍ତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ଶାନ୍ତନୁ ଜେନା କୁହନ୍ତି,"ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ ହେଉଛି ଧାନ ଆଉ ମୁଗ । ଆମେ ଭାଗ ଚାଷୀ, ତିନି ଏକର ଜମିରେ ଚାଷ କରିଥିଲୁ । ପ୍ରଥମେ ବିହନ ପକେଇ ତଳି କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରୁଆରେ ସବୁ ଧୋଇଗଲା । ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବିହନ କିଣି ଆଣି ରୋଇଲୁ, ସିଏ ବି ପାଣିରେ ଧୋଇଗଲା । ଯାହା ମୂଳ ଅଛି, ଏବେ ଗୋଟା ଗୋଟା ବାହାରୁଛି । ଏକର ପିଛା ନିଜ ପରିଶ୍ରମକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ପନ୍ଦରରୁ ଷୋହଳ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲୁ । କାମଧନ୍ଦା କରି ଆଉ କରଜ କରି ଯାହା ପଇସା ରଖିଥିଲୁ ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଧୋଇଗଲା । ଏବେ ପୁଣି କାମଧନ୍ଦା କରି ତାଙ୍କ ପଇସା ସୁଝିବୁ, ଆଉ କ’ଣ କରିବୁ? ବାହାରିଥିବା ଧାନ ସବୁ ପାଣିରେ ଶୋଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଯେଉଁ ମେଘ, ପବନ ଓ ବାତ୍ୟା ହେଲା ସେଥିରେ ସବୁ ଧାନ ଶୋଇ ପାଣି ହୋଇଯାଇଛି । ଯାହା ବାହାରିଛି, ତାହା ଶୋଇଛି ଯାହା ବାହାରି ନାହିଁ ତାହା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି । ଆମେ ଆଉ ଆଶା ରଖିନୁ ପାଣି ଚଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଉ କ’ଣ ମିଳିବ?"
ସେହିପରି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦେପୁର ଚାଷୀ ହୃଷୀକେଶ ନାୟକ ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କୁହନ୍ତି,"ଚଳିତଥର ମୋର ସାତ ଏକର ଚାଷ ଭାଗ ବଖରା ଭଲ ମନ୍ଦ କରି ଅଧିକ ଦୁଇ ଏକର ମୋଟ ନ ଏକର ଚାଷ ମୁଁ କରିଥିଲି । ଏକର ପିଛା ୨୫ରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଭଳି ଖର୍ଚ୍ଚ ରହୁଛି । ଏହି ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଥିରୁ ଏକର ପିଛା ଏକ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲରୁ ଦଶ କ୍ଵିଣ୍ଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଫଳିବା କଥା । ଏହା ହେଉଛି ଟାଙ୍ଗରା ମରୁଭୂମି ଜାଗା, ଏହା ଜଳ ସେଚିତ ଜମି ନୁହେଁ, ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏଠାରେ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି । ଧାନ ତ ଠିକ୍ ଭାବେ ପାଚିନାହିଁ, କଞ୍ଚା ପଡ଼ିଛି । ତା ଉପରେ ପାଣି ଛିଡା ହୋଇଛି । ଆମେ ଋଣ କରିଥିଲୁ, ମୋର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଋଣ, ପୁଅ ନାଁରେ ବି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା, ବୋହୂ ନାଁରେ ବି । ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ବାତ୍ୟାଟି ସବୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିଦେଇ ଗଲା । ଏ ଭରଣା କରିବାକୁ ଚାଷୀକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ । ଚଳିତବର୍ଷ ବନ୍ୟା ହୋଇଥିଲା, ବନ୍ୟାରେ ତିନି ତିନି ଥର ରୁଆ ହେଇଛି । ଯାହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ବନ୍ୟା ହେଇଛି ଚାଷୀ ତାହା ମଧ୍ୟ ସହିଛି । ତିନି ତିନି ଥର ରୋଇବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ।"
ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି- ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ:
ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ଜନିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଥମିକ ଆକଳନ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ବିଭାଗ । ଉଭୟ ଧାନ ଓ ମୁଗ, ବିରି ଚାଷରେ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଭାଗ ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାମଲ କୁହନ୍ତି,"ଗତ ୧୯ ଓ ୨୦ ତାରିଖରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ହାଲକା ପବନ ହୋଇଛି । ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ୯ଟି ବ୍ଲକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନ (ପ୍ୟାଡି କ୍ରପ) ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ, ପାଖାପାଖି ୧ ଲକ୍ଷ ୨୫ ହଜାର ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଧାନ ଏବେ ମିଲକିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ ବା ଡକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ୧୫ ଦିନ ପରେ ହାର୍ଭେଷ୍ଟ (ଅମଳ) ଷ୍ଟେଜ୍କୁ ଆସିବ । ଏହି ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷାରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ଖାଲ ଜମିରେ ଧାନ ଫସଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ଆମ ନଜରକୁ ଆସିଛି । ଆଜି ୯ଟି ବ୍ଲକରୁ ମିଳିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସମ୍ପର୍କିତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨,୩୬୫ ହେକ୍ଟର ଧାନ ଜମି ଏବଂ ୪୪୭ ହେକ୍ଟର ନନ୍ ପ୍ୟାଡି କ୍ରପ୍ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଛି । ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଆମେ ୯ଟି ବ୍ଲକକୁ ଚିଠି କରିଛୁ । କୃଷି ବିଭାଗର ଜଏଣ୍ଟ ଇନକ୍ୱାରୀ ଟିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇ ରିଅଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରି ୩୩%ରୁ ଅଧିକ କେତେ ଜମିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମୋର ଜଏଣ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚରରେ ସରକାରଙ୍କୁ (ଏସ୍.ଆର୍.ସି ଅଫିସ୍କୁ) ଅବଗତ କରାଯିବ । ସରକାରୀ ସହାୟତା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୧୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅଣ ଜଳସେଚିତ ଜମି ପାଇଁ ହେକ୍ଟର ପିଛା ୮ ହଜାର ୫୦୦ ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ସହାୟତା ଦିଆଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ ପାଇଁ ଖୋରଧାରେ ୨୫ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାତ୍ୟା ‘ଆକଭାନ’ ବେଳେ ମାନବିକତାର ମହାନ ଉଦାହରଣ: ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିଲେ ଆଶା ଦିଦି
ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା