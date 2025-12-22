ମନୋବଳରୁ ମିଳିଲା ପ୍ରେରଣା; ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଲେ ପାରା-ଆଥଲେଟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ
ଗୋଟିଏପଟେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା । ଏସବୁଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ଆଉ ତାହାହେଉଛି ମନୋବଳ । ସେଇ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କରିପାରିଛି ସଫଳ ପାରା-ଆଥଲେଟ ।
Published : December 22, 2025 at 9:09 PM IST|
Updated : December 22, 2025 at 9:20 PM IST
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ-ମିନତି ସିଂହ
ଭୁବନେଶ୍ୱର:ଆଖିରେ ଥିଲା ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ୱ । ମନରେ ବହୁତ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ନିଶା । ଯୌବନର ଉଦ୍ଦାମତାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତାର ସିଢି ଚଢିବାକୁ ବସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ବସେଇ ଦେଲା । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆକାଶଟା ଛିଣ୍ଡି ପଡିଥିଲା । ଆଖି ଆଗରେ ଥିଲା ଖାଲି ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଅନ୍ଧାର । ଆଉ ସେହି ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆଖିର ସ୍ୱପ୍ନ । ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ସାହାସ ଆଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେ ଚୁରମାର ହୋଇଯିବ ସେ କଳ୍ପନା କରି ନ ଥିଲେ । ଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଉଦୀୟମାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ପାରା-ଆଥଲେଟ୍ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ଜୀବନଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ।
20 ବର୍ଷରା ହୁଇଲ ଚେୟାର ସାଜିଲା ସାଥୀ
୨୦୧୭ରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ । ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର ୨୦ ବର୍ଷ । ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଥିଲେ ସେ ଠିଆ ହୋଇ ପାରବେ ନାହିଁ କି ଚାଲି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା । ୨୦୧୪ରେ ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନ୍ୟପଟେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା । ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲା ଆଉ ତାହା ହେଉଛି ମନୋବଳ । ସେଇ ମନୋବଳ ତାଙ୍କୁ ଆଜି କରି ପାରିଛି ସଫଳ ପାରା ଆଥଲେଟ । ଏହା ଭିତରେ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି । 28 ବର୍ଷୀୟ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଆଜି ଜଣେ ପଦକଧାରୀ ପାରା ଆଥଲେଟ । ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗ୍ବି ଖେଳରୁ ଜାଭଲିନ, ସଟପୁଟ ଥ୍ରୋ..ସବୁଥିରେ ସେ ଆଜି ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି । ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତାଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ସହଜ ନଥିଲା। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ।
"ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିବା ମୁଡରେ ନ ଥିଲି"
କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ । ପରିସ୍ଥିତି ନିକଟରେ ହାର ନ ମାନିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ମାଆ ଏବଂ ଦୁଇ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜେନା ସ୍ନାତକ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଟିଭି ଭାରତକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତ ଦେଇ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ କହିଥିଲେ, "ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଥିଲା, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ଆଉ କିଛି କରି ପାରିବିନି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି । ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ହାର ମାନିବା ମୁଡରେ ନ ଥିଲି ।"
ଆଲୋକବର୍ତ୍ତିକା ସାଜିଥିଲା ପୁନର୍ବାସ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର
କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କଟକର ଓଲଟପୁରରେ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜାତୀୟ ପୁନର୍ବାସ ତାଲିମ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (SV NIRTAR) କୁ ଯିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ମୋଡ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । ଏହି ଆକସ୍ମିକ ଗସ୍ତ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ପୁନର୍ବାସ ତାଲିମ ଏବଂ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପତିତପାବନ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, "ମେରୁଦଣ୍ଡ ଆଘାତ ଥିବା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାରା-କ୍ରୀଡା ସହିତ ପରିଚିତ କରାଉ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁ ଏବଂ କଣ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଉ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେମାନେ କିପରି ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳି ପାରିବେ ସେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ । କ୍ରୀଡ଼ାରେ କିପରି କ୍ୟାରିଅର କରିହେବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଉ । ସେମାନଙ୍କର ଅବସାଦ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ କିପରି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳି ପାରିବ, ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ଅଧୀନରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ମିିଳି ପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବି ସହାୟତା କରିଥାଉ ।
ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପତିତପାବନ ମହାନ୍ତି କହନ୍ତି, “ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ତାଙ୍କର ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମୁଁ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୌରବ ଆଣିବେ।”
ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡିଓ ସାହସ ଦେଇଥିଲା
ଯାହା ବି ହେଉ, ପାରା-ଆଥଲେଟିକ୍ସ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଏଠାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ । ତାଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ, ସେ ପାରା-ଆଥଲେଟ ଭାବରେ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଏବଂ ସଟ୍ ପୁଟ୍ରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଫଳତା ସେଠାରେ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା। ଜେନା ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଦଳର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସଦସ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ । 2025 ରେ ଜାତୀୟ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ରଗବି ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଜିତିଥିଲେ।
ନିଜ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜେନା କହନ୍ତି, "ମୁଁ YouTubeରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଭିଡିଓ ଦେଖେ । ସେଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପାଏ। ସେମାନେ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ, କିଛି କରି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି।"
ଏବେ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ
ଏବେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ । ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋଇଂରେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ । ସେ କହନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 23-24 ମିଟର ଦୂରତା ଯାଏ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋ କରିପାରୁଛି । ଜାତୀୟ ରେକର୍ଡ 27 ମିଟର ଅଛି । ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ, ଅଧିକ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭାଙ୍ଗିବି। "
ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ଚାଲିଛି ପେଟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ
ଏସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଭିତରେ, ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣକାରୀ ବୟ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଟ୍ରାଇ ସାଇକେଲରେ ରାଜଧାନୀର ଗଳି ଗଳି ବୁଲୁଛନ୍ତି । ଖାଦ୍ୟବାଣ୍ଟି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି "ମୁଁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏହି ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 25 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡରେ ଯାଏ । ଯେତେ ଅଧିକ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ କରିବି ସେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବି। ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିଥାଏ ବୋଲି ଜେନା କହିଛନ୍ତି।
