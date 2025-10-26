ETV Bharat / state

ବୁଲା କୁକୁର ବଢ଼ିବା ସହ ବଢୁଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ

ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପଖି 47 ହଜାର। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 100 କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି।

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 26, 2025

ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପଖି 47 ହଜାର। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 100 କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି, କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ।


ରାଜଧାନୀରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢୁଛି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆତଙ୍କ:-

ରାଜଧାନୀରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଲୋକ। ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କଲାବେଳେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଓ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ଯାହା ରାଜଧାନିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି।

ବୁଲା କୁକୁର ବଢ଼ିବା ସହ ବଢୁଛି କୁକୁର କାମୁଡ଼ା; ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ


ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ:-
ବିଶେଷକରି ଏହି ସମୟରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅହେତୁକ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦିନକୁ ୨୦୦ରୁ ୨୫୦ ଅଧିକ ଲୋକେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ଗତ ବର୍ଷ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ୟରେ ଧିରେ ଧିରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନେକ ସମୟରେ କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବାରୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। କୁକୁରମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ଯ ଅଭାବ ରହୁଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ, ବିଶେଷ ଭାବେ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଗରମ ପାଣି ଫୋପାଡ଼ିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ କୁକୁର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପଟେ ପିଏଚସି ଏବଂ ସିଏଚସିରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । ଏହା କେବଳ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦିଆଯାଉଛି । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବଢୁଛି ତାହା ନୁହେଁ ଭୁବନେଶ୍ଵର ସମେତ ଆଖାପଖ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି।"

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର (ETV BHARAT ODISHA)


ଲୋକଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବୁଲା କୁକୁର ଭୟ:-
ଏନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପଅଧିକ୍ଷକ ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁର ଭୟ ଘାରିଛି। ପିଲାଠୁ ନେଇ ବୟସ୍କ, ରାସ୍ତାରେ ଯା’ ଆସ କଲାବେଳେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଓ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମଞ୍ଚେଶ୍ଵରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଟିଆ ଆଦି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି । କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ଵର ନୁହେଁ ଏପରିକି ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ରୋଗୀ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ।"

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର (ETV BHARAT ODISHA)


କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ?:-
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପାଗଳ କୁକୁର ବା ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିବା କୁକୁର ମନୁଷ୍ୟକୁ କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ତାକୁ ନମାରି, ବାନ୍ଧିରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁକୁରଟିର ଗତିବିଧି ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। କୁକୁରକୁ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗ ହୋଇଥିଲେ ୧୦ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ରୋଗର କୌଣସି ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । କେବଳ ଜଳାନ୍ତକ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟିକା ଦ୍ବାରା ଏହାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ଏହାକୁ ଅବହେଳା ନକରି ରୋଗ ଦେଖାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ବର (ETV BHARAT ODISHA)


କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରିବେ?:-
ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାନାମା ଅନୁଯାୟୀ, କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଲେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ସେଠାରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଟିକା ନେବା ଜରୁରୀ। ଏହି ଟିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣାରେ ଦିଆଯାଏ। ଏହାସହ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯଥା ଶୀଘ୍ର ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାୟ ୨୦ ସେକେଣ୍ଡ ଧରି ସାବୁନ ପାଣିରେ ଧୋଇବା ପରେ କୁକୁର ବିଷ ପ୍ରକ୍ରିୟା କମିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ନେଇ ଅତିବେଶୀରେ 4ଟି ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଏ। ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଟି ରାବିଜ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ (ଏଆରଭି) ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ରାବିଜ୍ ସିରମ୍ (ଏଆରଏସ୍) ଟିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଜଳାନ୍ତକ ରୋଗର ଭୟାବହତା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଉଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଯତୀନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା; 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ସାଜିଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଏମସିରେ 47,126 ବୁଲା କୁକୁର ; ପ୍ରତି ଓ୍ୱାର୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ହାରାହାରି ୭୦୩

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

ANTI RABIES VACCINE
DOG BITE VACCINE
CAPITAL HOSPITAL BHUBANESWAR
କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍‌ପିଟାଲ
ANTI RABIES VACCINE

