ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ ହତ୍ୟା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା: ତୃଣମୂଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବ
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ କହିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Published : December 23, 2025 at 7:14 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ଧାର ମଧ୍ୟରେ ‘ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ’ ନାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଜୀବନ ଯାଉଛି । ଡାହାଣୀ ହତ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆଇନ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ରୋକିବାରେ ସଫଳତା ମିଳୁନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି । ଏହି ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଥାକୁ ତୃଣମୂଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ସଚେତନତା ଓ କଡାକଡି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅଶିକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ପଛୁଆପଣ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ ଜନିତ ହିଂସା ଓ ହତ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ ଓ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚିନ୍ତାଜନକ ରୂପ ନେଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । ଏ ବାବଦରେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ,"ଏହି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ମହିଳା ଓ ପରିବାର ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମୀଣ ଅର୍ଥନୀତି ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ରିକ ଥିବାରୁ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ନିର୍ଯାତନା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ସମ୍ପର୍କିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କର୍ମଶାଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ, ସମନ୍ବିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ (CDPO) ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ (DHEW)ମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ।
ଗାଁ ଗାଁ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ମାନବିକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରାଯାଇ ପାରିବ, ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ।
ଶ୍ରୀମତି ପରିଡା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସେ ଡାହାଣୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହିଂସା, ହତ୍ୟା ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ପରେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏପରି ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବେ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ସମାଜର ସହଯୋଗ ସମାନ ଭାବେ ଆବଶ୍ୟକ", ବୋଲି ସେ ଜୋର ଦେଇଥିଲେ।
“ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଏବଂ ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରୁଛୁ । ସରକାର ଏପରି ଅପରାଧ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମାଜର ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ବିନା ଏହି କୁସାମାଜିକ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମୂଳରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ,” ବୋଲି ପରିଡା କହିଛନ୍ତି ।
କର୍ମଶାଳାରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଆଇନଜୀବୀ ଓ ସମାଜସେବୀ ମାନସୀ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସମାଜସେବୀ ବେଣୁଧର ସେନାପତି ଓଡ଼ିଶା ଡାହାଣୀ ପ୍ରଥା ନିବାରଣ ଆଇନ–୨୦୧୩ ଓ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧ ଆଇନ–୨୦୦୬ ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରି, ଆଇନର ସଠିକ୍ ରୂପାୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହେଉଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଓ ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ସମ୍ଭବ ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ । ସରକାର, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସମାଜର ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସରେ ଏହି ଅମାନବୀୟ ପ୍ରଥା ସମୂଳେ ଉଚ୍ଛେଦ ସମ୍ଭବ ବୋଲି କର୍ମଶାଳାରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶୁଭା ଶର୍ମା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସହ ଜନସଚେତନତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ । ବିଭାଗୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମୋନିଷା ବାନାର୍ଜୀ ବିଭାଗର ଚାଲୁଥିବା ଯୋଜନା ଓ ରଣନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ।
