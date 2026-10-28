ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ
ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ୍ ୩୪ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରୁ ଅନୁଦାନ ଦାବି, ବିନିଯୋଗ ବିଲ୍ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଦିବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : October 28, 2026 at 10:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ସପ୍ତସଶ ବିଧାନସଭାର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏନେଇ ବୁଧବାର ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ । ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରସ୍ତାବିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଅଷ୍ଟମ ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୪୪ ଦିନର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ତା ମଧ୍ୟରେ ୩୪ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି । ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରୁ ଅନୁଦାନ ଦାବି, ବିନିଯୋଗ ବିଲ୍ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ଦିବସର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
୧୮ ନଭେମ୍ବରରେ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ । ସେହିପରି ୨୫ରୁ ୨୭ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୬ -୨୦୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଦାନ ଦାବି ଆଲୋଚନା ହେବ ।
ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ସରକାରୀ ବିଧେୟକ ଓ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୧୮ରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ନଭେମ୍ବର ୨୫ରୁ ୨୭ ଯାଏଁ ଅନୁଦାନ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୩୦ରେ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିନିଯୋଗ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ।
ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଥମିକତାକୁ ନେଇ ଗୃହରେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ତାହା ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଅନ୍ୟପଟେ, କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ନଭେମ୍ବର ୨୦ ତାରିଖ ସହ ଡିସେମ୍ବର ୪, ୧୧, ୧୮, ୨୯ ଓ ୩୧ ତାରିଖକୁ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିଲ୍ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୨୪ରେ ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ରେ ବଡ଼ଦିନ ଛୁଟି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବନ୍ୟା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଓ ସହାୟତା, ଖଣି ରାଜସ୍ୱ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ତ୍ରୁଟି, ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ରୂପାୟନ ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ, ଶାସକ ଦଳ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା, ଫ୍ଲାଗ ସିପ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ଚାଲିଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ୪ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାରେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି: MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀ ଅଟଳ, ଫେଲ୍ ମାରିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର