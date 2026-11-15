କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହିଲି ଶୀତର ଛୁଆଁ... କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଓ୍ବାକ୍ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ
ଶୀତର ନରମ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରକୃତି ସଜେଇ ହେଲାଣି । ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡିର ଘନ ଆସ୍ତରଣ । ସତରେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ରୂପଲାବଣ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ
Published : November 15, 2026 at 4:35 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଖସୁଛି ପାରଦ, ଆସୁଛି ଶୀତ । ଭୋର ବେଳାର କୁହୁଡ଼ି, କାକର ଭିଜା ଘାସ ଆଉ ଗରମ ଚା କପର ବାଷ୍ପ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଶୀତ । ପୁଣି ଥରେ କମ୍ବଳ ତଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅଳସ ଭାବ । କାରଣ ଆସୁଛି ଶୀତ । ରାଜ୍ୟରେ ଧିରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶୀତ ଲହରି । ଥଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି କଳାହାଣ୍ଡି ।
ଶୀତର ନରମ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରକୃତି ବି ସଜେଇ ହେଲାଣି । ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡିର ଘନ ଆସ୍ତରଣ । ସତରେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ । ଚାରିଆଡେ ଘନ କୁହୁଡି । ଘାସ ଗାଲିଚା ଓ ଫୁଲରେ ପଡିଛି କାକର ବୁନ୍ଦା । ଶୀତ ସକାଳର ଏହି କଅଁଳ ଖରାର ତାତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୂଭୁତ ହେଉଛି । ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି.. ମଞ୍ଜଥରା ଜାଡ ଏବେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି । ତେଣୁ ସକାଳ ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଓ୍ବାକ୍ରେ ଲୋକ ବାହାରି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଲାସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଏ ଶୀତର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡାଇ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଇଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।
ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ର ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୁହୁଡି ଏକ ଚାଦର ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି । ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଶୀତୁଆ ସକାଳ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସହରବାସୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଭୋର ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ବିନୀତା ଦାଶ କହନ୍ତି, " ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବାସିନ୍ଦା । ଶୀତ ଆସିଲେ ଆମ ମନରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଇଛା ଜାଗେ ଏବଂ ଏହା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରଥମ ଶୀତ ଲହରୀ । ସକାଳର ଏହି ଶୀତ ଶୀତ ଅନୁଭୂତି କଳାହାଣ୍ଡିର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଦେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ, ସକାଳୁ ଜଲଦି ଉଠି ଆସି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଭାଷାରେ କହି ହେବନି । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି । ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଭଳି ଚମତ୍କାର ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଗଛଲତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୂର କରିପାରିଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଳସୀ ରାଣୀ, ମୂଲ ପାଉନି କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ