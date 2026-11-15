ETV Bharat / state

କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହିଲି ଶୀତର ଛୁଆଁ... କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଓ୍ବାକ୍‌ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ

ଶୀତର ନରମ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରକୃତି ସଜେଇ ହେଲାଣି । ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡିର ଘନ ଆସ୍ତରଣ । ସତରେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ରୂପଲାବଣ୍ୟ । ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

winter in Kalahandi people are enjoying their morning walks beneath a blanket of fog
କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2026 at 4:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ଖସୁଛି ପାରଦ, ଆସୁଛି ଶୀତ । ଭୋର ବେଳାର କୁହୁଡ଼ି, କାକର ଭିଜା ଘାସ ଆଉ ଗରମ ଚା କପର ବାଷ୍ପ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଶୀତ । ପୁଣି ଥରେ କମ୍ବଳ ତଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଅଳସ ଭାବ । କାରଣ ଆସୁଛି ଶୀତ । ରାଜ୍ୟରେ ଧିରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଶୀତ ଲହରି । ଥଣ୍ଡ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି କଳାହାଣ୍ଡି ।

ଶୀତର ନରମ ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରକୃତି ବି ସଜେଇ ହେଲାଣି । ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ କୁହୁଡିର ଘନ ଆସ୍ତରଣ । ସତରେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟ । ଚାରିଆଡେ ଘନ କୁହୁଡି । ଘାସ ଗାଲିଚା ଓ ଫୁଲରେ ପଡିଛି କାକର ବୁନ୍ଦା । ଶୀତ ସକାଳର ଏହି କଅଁଳ ଖରାର ତାତିକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ।

ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରଦ ଖସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଫଳରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୂଭୁତ ହେଉଛି । ସକାଳ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା ବା ରାତି.. ମଞ୍ଜଥରା ଜାଡ ଏବେ ଜନଜୀବନକୁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି । ତେଣୁ ସକାଳ ହେଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଓ୍ବାକ୍‌ରେ ଲୋକ ବାହାରି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଖୋଲାସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାୟାମ କରି ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କିଏ ଶୀତର ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ଘୋଡାଇ ହୋଇଛି ତ ଆଉ କିଏ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ପୋଇଁ ହେଉଛନ୍ତି । ଭବାନୀପାଟଣା ସହରରେ ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶୀତର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ ।

winter in Kalahandi people are enjoying their morning walks beneath a blanket of fog
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହିଲି ଶୀତର ଛୁଆଁ... କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଓ୍ବାକ୍‌ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ (ETV Bharat)

ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ର ଲାଗୁଛି ଯେମିତି କୁହୁଡି ଏକ ଚାଦର ପୁରା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇଛି । ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ପଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ତଥାପି ଶୀତୁଆ ସକାଳ ସହ ତାଳ ଦେଇ ସହରବାସୀ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍‌ ଓ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଭୋର ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡୁଥିବା ବେଳେ ସକାଳର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ।

winter in Kalahandi people are enjoying their morning walks beneath a blanket of fog
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହିଲି ଶୀତର ଛୁଆଁ.. (ETV Bharat)

ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ବିନୀତା ଦାଶ କହନ୍ତି, " ଆମେ କଳାହାଣ୍ଡିର ବାସିନ୍ଦା । ଶୀତ ଆସିଲେ ଆମ ମନରେ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ଇଛା ଜାଗେ ଏବଂ ଏହା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିୟମିତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କୁହୁଡ଼ି, ପ୍ରଥମ ଶୀତ ଲହରୀ । ସକାଳର ଏହି ଶୀତ ଶୀତ ଅନୁଭୂତି କଳାହାଣ୍ଡିର ପରିବେଶକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ମନମୁଗ୍ଧକର କରିଦେଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେହ ଓ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ​ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ, ସକାଳୁ ଜଲଦି ଉଠି ଆସି ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହି ସମୟର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଭାଷାରେ କହି ହେବନି । କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଅଛି । ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ଭଳି ଚମତ୍କାର ଜାଗାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଏହାର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକ ପରି ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସେଭଳି ପ୍ରଦୂଷଣ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଚୁର ଗଛଲତା ରହିଛି, ଯାହା ଆମ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୂର କରିପାରିଛି । "

winter in Kalahandi people are enjoying their morning walks beneath a blanket of fog
କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ କଳାହାଣ୍ଡି (ETV Bharat)
ଭବାନୀପାଟଣା ବାସିନ୍ଦା ଶିବ ନାରାୟଣ ସିଆସିନି କହନ୍ତି, " ଶୀତଦିନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ବିଶେଷକରି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଯିବା ଏକ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅନୁଭୂତି ଦେଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନୂଆଁ ନୂଆଁ ଶୀତ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ କୁହୁଡ଼ିରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇରହିଛି । ଏହି କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାର ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା। ​କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କେବଳ ମଜା ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନର ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ, ଖାଦ୍ୟପେୟର ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି "।
winter in Kalahandi people are enjoying their morning walks beneath a blanket of fog
କଳାହାଣ୍ଡିରେ ପହିଲି ଶୀତର ଛୁଆଁ... କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଓ୍ବାକ୍‌ର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ (ETV Bharat)
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଫୁଲବାଣୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଅଳସୀ ରାଣୀ, ମୂଲ ପାଉନି କଳାହାଣ୍ଡି ଚାଷୀ

TAGGED:

କଳାହାଣ୍ଡି କୁ ଛୁଇଁଛି ପହିଲି ଶୀତ।
WINTER IN KALAHANDI
MORNING WALKS IN WINTER
NATURAL BEAUTY OF KALAHANDI WINTER
କୁହୁଡ଼ି ଚାଦର ତଳେ ମର୍ଣ୍ଣିଂଓ୍ବାକ୍‌

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.