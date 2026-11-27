ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା, ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୨ରୁ୩ ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା
Cold Wave Odisha: ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୧.୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ୮.୬ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : November 27, 2026 at 5:13 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ହ୍ରାସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ ୭ ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି(ଶନିବାର) ଠାରୁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନକୁହୁଡି ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା:
ନଭେମ୍ବର ମାସ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି...ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିପାରେ ଲାଗିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ । ରାତି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ତାପମାତ୍ରା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଫଳରେ ଶୀତରେ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ।
Minimum Temperature Forecast #temperature #weather #WINTER #Odisha https://t.co/GnHU2rQE8x— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) November 27, 2026
କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡି ସମ୍ଭାବନା ?
ଘନକୁହୁଡିକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯାଇପାରେ ।’
ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି ?
ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେଠାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ । ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ସତର୍କ ସୂଚନା ଆସିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଖସିବ ପାରଦ, ବଢିବ ଶୀତ: 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଘନ କୁହୁଡି ସତର୍କତା ଜାରି
ସମତଳରେ ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ଝାରସୁଗୁଡା:
ଏପଟେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ପାଣିପାଗ ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଉରକେଲା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି । ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ୧୧.୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଜି. ଉଦୟଗିରିରେ ପାରଦ ୮.୬ ଡିଗ୍ରୀକୁ ଖସିଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୬.୪ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ କଟକରେ ୧୫.୨ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର