ପୂଜା ଓ ଅମରଙ୍କ ମିଛ ନାଟକ; ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ଦିଗରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ କି ?
ପୂଜା ଓ ଅମରଙ୍କ କାହାଣୀ ପରେ ବାହାର ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଓଡିଶାରୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
Published : November 29, 2025 at 10:48 PM IST
ବଲେଶ୍ବର: ମିଛ ନାଟକ କରି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମେରିକାରୁ ବାଲେଶ୍ବରକୁ ଫେରଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଯୁବତୀ ପୂଜା ଓରଫ ସେଜଲଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁ ଆଡେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ସେଜଲ ଓ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ଅମର ଦାସଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ପୂଜା ଓ ଅମରଙ୍କ ଏମିତି କାହାଣୀ ପରେ ବାହାର ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ ଓଡିଶାରୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଏମିତି ହେଲେ ବାହାର ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ଭରସା ତୁଟି ଯିବ ଏବଂ ଅନେକ ଛୁଆଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ତେବେ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ବୟସ ସୀମା କମାଇବେ ନେଇ କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ।
ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିୟମ:
ବାଲେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ତଥା ପୂର୍ବତନ CWC ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଭାଗିରଥି ବାରିକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯେତେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ତାହା ଆଡପସନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ ୨୦୧୭ ଅନୁସାରେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ହେଉଛି । ସବୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ନିୟମ ଭିତରେ ଏବଂ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ହିଁ କରାଯଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ସମ୍ଭବତଃ ପିଲାଟିର ବୟସ ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି । ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ହେଲା ହୁଏତ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଏଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ । ନିୟମ କହୁଛି ଯେ ୧୮ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିହେବ, ଯେଉଁ ପିଲା ୧୮ ବର୍ଷରେ ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ଦେଖାଯାଉଛି ସେମାନେ ସେଠି ନୂଆ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ମନେ ପଡୁଛି ।
'ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ବୟସ ସୀମା କମାଇବା ଉଚିତ':
ଆଇନଜୀବୀ ଭାଗିରଥି ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ପୋଷ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ବୟସ ସୀମା କମାଇ ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତା'ହେଲେ ଏକଥା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ । ଛୋଟ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଆଡପସନ ରେଗୁଲେସନ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଥିରେ କିଛି ବୟସ ସୀମିତ ରହିବ ତେବେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ । ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦମ୍ପତିମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିବ । ଯେଉଁମାନେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ, ଏତେ ବଡ଼ ପିଲାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ମିଶେଇ ପାରିବି କି ନାହିଁ । ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ଯେହେତୁ ସେ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠୁ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଝିଅର ବି ୧୯ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଆଇନର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।"
ମିଛ ନାଟକ କରି ଆମେରିକାରୁ ଫେରିଥିଲା ସେଜଲ:
ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ମିଛ ନାଟକ କରି ଆମେରିକାରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରିଥିବା ସେଜଲ ଓରଫ ପୂଜାଙ୍କ କାହାଣୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ । ସେଠାରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ମା ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେଉଥିବା ଏବଂ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ସରକାରୀ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଅଣାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂଜା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୋସ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲା । ସେ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା କଥା ମିଛ କହି ଓଡିଶା ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଅମର ଦାସଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କଥା କହିଥିଲେ । ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ କାହାଣୀର ନୂଆ ଟୁଇଷ୍ଟ । ପୂଜା ବାଲେଶ୍ୱର ପହଁଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନାରୀସଙ୍ଘର ଶକ୍ତି ସଦନରେ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଅମର ୨୮ ତାରିଖରେ ଆସି ନିଜର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଖାଇ ନ ପାରିବାରୁ ନାରୀସଙ୍ଘ ସଭାନେତ୍ରୀ ଗୋପାମୁଦ୍ରା ମହାପାତ୍ର ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅମରଙ୍କୁ ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇ ପଚରାଉଚରା ପରେ ଛାଡି ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୂଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ୧୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଥାତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଦମ୍ପତ୍ତି ପୂଜାଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ୧୨ ବୟସରେ ପୂଜା ଆମେରିକାରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୪ରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ ଅମରଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମ୍ପର୍କ ଗଢି ଉଠିଥିଲା । ଅମର ଓ ପୂଜା ନଭେମ୍ବର ମାସ ୯ ତାରିଖ ପ୍ଲାନ କରି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅମର ପୂଜାଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ । ପୂଜା ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ବଢିଥିଲା ଟୁଇଷ୍ଟ । ଅମର ପୂଜାଙ୍କ ପାଳିତ ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ଟଙ୍କା ମାଗିବା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।
'ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟୁ':
ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନାଟକ ରଚନା କରି ପୂଜା ଓ ଅମର ଯାହା କଲେ ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେଉ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ନଥିଲା । ପୂଜାଙ୍କ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକଥା ଠିକ ନେଇଛି । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଛ ନାଟକ ଯାହା ଥିଲା ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଯଦିଓ ତିକ୍ତତା ନ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯାହାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାହାର ବିଧିବଦ୍ଧ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଦେଖିବା ଦରକାର । କେଉଁ ବୟସରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା । ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନଘଟୁ ।"
'ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର':
ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରତିକାନ୍ତ ପାତ୍ର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଧିବଦ୍ଧ ତର୍ଜମା କରି ଏସବୁ କରିବା କଥା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ଏତେ ଜଲଦି ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ବାହାର ଦେଶର କଥା, ବୈଦେଶିକ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆର ଭିଡିଓକୁ ନେଇ ଯେପରି ସବୁ କାଗଜପତ୍ର କରି ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଏଆରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ କାହାଣୀ ବଦଳି ଯାଉଛି ବା ନାଟକ କରାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଆଵଶ୍ୟକତା ଅଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶ୍ରମିକ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ, ବାହାର ଦେଶରେ କେମିତି ଆମ ଲୋକ ନିର୍ଯ୍ୟାତିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେପାଇଁ ଦେଶର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶ ପ୍ରୀତି ଦେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମିଛ ସତର ପରିକଳ୍ପନା ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡିବନି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଯେମିତି ନଘଟିବ ଆମେ ଏବେଠାରୁ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର ।"
3 ବର୍ଷରେ 16 ଜଣ ପିଲା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ:
ବାଲେଶ୍ବର DCPO ଖୁସିରାମ ଗହିରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ୧୬ ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ୬ ଜଣ, ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ୬ ଜଣ ଏବଂ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ୪ ଜଣ ପିଲା ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜଣକୁ ବାହାର ଦେଶ ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ପୋଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର