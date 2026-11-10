ପକେଟ୍ ବୁକ୍ରୁ ଏଆଇ ଯୁଗ...୫୦ ବର୍ଷର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା, ପାଦଚିହ୍ନରୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ ବାଘଙ୍କ ରହସ୍ୟ
ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମିଳିଛି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି । ହେଲେ ନିଜ ମାଟିରେ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ । ରପୋର୍ଟ-ବିିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : November 10, 2026 at 3:43 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜଙ୍ଗଲର ପାଦଚିହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାତ୍ରା । ହାତରେ ଥିଲା ପକେଟ୍ ବୁକ୍ ଓ ପେନ । ଆଖିରେ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜାଣିବାର ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସୁକତା । ଦିନ ପରେ ଦିନ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତିଛି । ବଦଳିଛି ଗବେଷଣାର ଢାଞ୍ଚା, ବଦଳିଛି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ । ପକେଟ୍ ବୁକ୍ ଓ ପେନ୍ର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍ ଓ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ । ହେଲେ ବଦଳିନି ଜଙ୍ଗଲ ପ୍ରତି ଭଲପାଇବା ଓ ଗବେଷଣାର ନିଶା । ପାଞ୍ଚ ଦଶନ୍ଧିର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଶିମିଳିପାଳରୁ ସାତକୋଶିଆ, ଘଡ଼ିଆଳ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣରୁ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ବାଘଙ୍କ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ଅନେକ ଅଭୁଲା ଅଧ୍ୟାୟ । ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମିଳିଛି ସମ୍ମାନ ଓ ସ୍ୱୀକୃତି । ହେଲେ ନିଜ ମାଟିରେ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ । ବରିଷ୍ଠ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଲାଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସିଂହଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀର ଅକୁହା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ... ।
୧୯୯୦ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୧ ତାରିଖ । ଶିମିଳିପାଳର ଯଶିପୁରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସିଂହ । ସାଧାରଣତଃ ମହାବଳ ବାଘର ଦେହ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଥାଏ କଳା ପଟା । କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଘର ଦେହ ଥିଲା କଳା ଏବଂ ତା' ଉପରେ ଥିଲା ହଳଦିଆ ପଟା । ଏକ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ବାଘକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନୂଆ ଅଧ୍ୟୟନ । ଦୀର୍ଘ ଗବେଷଣା ପରେ ମେଲାନିଷ୍ଟିକ୍ ବାଘ ସମ୍ପର୍କିତ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିଲା । WWF-India ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଗବେଷଣା ଜୀବନର ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଥିଲା ।
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗବେଷଣା କେବଳ ତଥ୍ୟ ଓ ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ । ଜଙ୍ଗଲକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନିକଟରୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗବେଷଣା । ଶିମିଳିପାଳ ଓ ସାତକୋଶିଆର ଜଙ୍ଗଲ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି । ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୂରିବା, ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାର ଅନ୍ୟତମ ଆଧାର ରହିଆସିଛି ।
ସମୟ ବିତିଯାଏ, ହେଲେ ଗବେଷଣାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ କମେନାହିଁ
ଡକ୍ଟର ସିଂହଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ କେବେ ଅବସର ସମୟ ଆସେ ନାହିଁ । ଭଲ ଗବେଷଣା କେବେ ମରେନାହିଁ । ଏହାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ଗବେଷଣା ଥେସିସ । ବାଣୀବିହାରରେ ଏମ୍ଏସ୍ସି ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଥେସିସ୍ରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ପାଞ୍ଚଟି ଗବେଷଣା ପତ୍ର । ପ୍ରାୟ ୪୦ ବର୍ଷ ପରେ ଜର୍ମାନୀର ଜଣେ ପ୍ରକାଶକ ଏହାକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ଆଠଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲା, ସମୟ ବିତିଯାଏ, ହେଲେ ଗବେଷଣାର ମୂଲ୍ୟ କେବେ କମେନାହିଁ ।
ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜଙ୍ଗଲର ଅନୁଭୂତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ
ସମୟ ସହ ବଦଳିଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗବେଷଣାର ପଦ୍ଧତି । ଆଜି କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଇମେଜ୍, ରେଡିଓ ଟ୍ରାକିଂ ଓ ଏଆଇ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଗବେଷଣାକୁ ଅଧିକ ସହଜ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଗବେଷକ ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ମାଟିରେ ପାଦ ରଖିବାକୁ ହେବ, ପାଦଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗତିବିଧି ଓ ଆଚରଣକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ । ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଅନୁଭୂତି ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ ।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଗବେଷଣା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସିଂହ । ସେ କୁହନ୍ତି, 'ଫିଲ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଥିବାରୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗବେଷଣା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଜଣେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ରହିବା ଜରୁରୀ, ଯିଏ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସହ ଗବେଷଣାକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ।'
ଜଙ୍ଗଲରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ପାଇଥିବା ଏହି ଗବେଷକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସଂଘର୍ଷମୟ । ୨୩ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ନିଜେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି । ଗବେଷଣା ଓ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହଜ ନଥିଲା । ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହଯୋଗକୁ ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି ।
ଗବେଷଣାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀ, ସଫଳତାର ଲମ୍ବା ତାଲିକା
୧୯୫୩ ଜୁନ୍ ୧୯ରେ ପୁରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଡକ୍ଟର ଲାଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସିଂହ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୯୭୪ରେ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଏବଂ ୧୯୮୦ରେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନରେ ପିଏଚ୍ଡି ହାସଲ କରିଥିଲେ । ୧୯୭୫ରୁ ୧୯୮୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାତକୋଶିଆର ଘଡ଼ିଆଳ ଗବେଷଣା ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ୟୁନିଟ୍ରେ ଗବେଷଣା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପରିଚାଳନା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍ଥାନରେ ଉପଦେଷ୍ଟା ଓ ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
୧୯୮୭ରୁ ୨୦୦୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପ ଓ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଗବେଷଣା ଅଧିକାରୀ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଗବେଷଣା ଅଧିକାରୀ ଭାବେ କାମ କରି ୨୦୧୦ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲାଲା ଏକେ ସିଂହ. ଏହା ସହିତ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ୧୪ ପ୍ରକାର ବର୍ଣ୍ଣ-ଆକୃତି, ମହାବଳ ଓ କଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କ ଟ୍ରାକିଂ ପଦ୍ଧତି, ଜୈବବିବିଧତା ଓ ପରିବେଶ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ମଧୁର ଜଳ କଇଁଛ ଓ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଥିଲା ।
କଣ ରହିଛି ସଫଳତାର ପୁରସ୍କାର
- ୧୯୯୯ରେ WWF ପୁରସ୍କାର
- FRI ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇଥର ଚତୁର୍ବେଦୀ ପୁରସ୍କାର
- ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଲି ୱାକର ପୁରସ୍କାର
- ୨୦୧୩ ଓ ୨୦୨୫ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପୁରସ୍କାର
- ଘଡ଼ିଆଳ ସଂରକ୍ଷଣରେ ୫୦ ବର୍ଷର ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମାନ
- ୨୦୨୪ରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଜ୍ଞାନ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ‘ଓଡ଼ିଶାର ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ’ ସମ୍ମାନ
ଏଥି ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି-
- ୮୮ଟି ବୁକ୍ ଚାପ୍ଟର
- ୧୪୩ଟି ଗବେଷଣା ସନ୍ଦର୍ଭ
- ୧୦୨ଟି ଲୋକପ୍ରିୟ ଲେଖା
ଫିଲ୍ଡ ଅନୁଭୂତିର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ
ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଗବେଷକମାନେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସହ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ସିଂହଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ସ୍ପଷ୍ଟ । ଡକ୍ଟର ସିଂହ କୁହନ୍ତି, 'ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ । କାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବି ଜଙ୍ଗଲକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ଡ ଅନୁଭୂତିର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ ।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ: ସ୍ୱପ୍ନ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ଅଥଳ ସମୁଦ୍ର; ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭାବେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଦୀପକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକରେ ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ଆଦ୍ୱିକାଙ୍କ ଜଲୱା: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ହେଲେ 'ଗ୍ରୁପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍'
ବାଇଟ- ବରିଷ୍ଠ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ଲାଲା ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସିଂହ
ବାଇଟ - ସୁଧାକର କର, ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ.
Bytes and visual send live u.... Conclusion: