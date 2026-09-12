ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ; ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଚେର ପାଇବକି STF ?
ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ରିପୋର୍ଟ:ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 12, 2026 at 8:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି । ଏସବୁ ଘଟଣାରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାକେଟ କାମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । କିଛି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏଜେନ୍ସି ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଗିରଫ କରୁଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ରାକେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ।
ନିକଟରେ ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକ୍ ବିଚିତ୍ରପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ଵବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ (STF) ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି । ଏହି ବିରଳ ଜନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ STF ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି କି ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ତେବେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରା ଚାଲାଣର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରାଯାଉ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଦାବି ଉଠିଛି ।
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁରୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି ବିରଳ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ:
ଏନେଇ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସଂରକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଏସଟିଏଫ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ । ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶରୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଧରାହୋଇ କିମ୍ବା ମରାହୋଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଉଥିଲା । ହେଲେ ଏବେ ଆମ ଦେଶ ଭିତରେ ଏବେ କିଛି ଲୋକମାନେ ସଉକରେ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି । ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସଂରକ୍ଷିତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଣୁଛନ୍ତି । ଗତ କିଛିବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ବଢ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ପ୍ରାୟତଃ ଏସବୁ ପୂର୍ବତଟ ସୀମାବର୍ତ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଯାଉଛି । ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁରୁ ଏସବୁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ହୋଇ ଆସୁଛି । ମିଆଁମାର, ବାଂଲାଦେଶ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଛି । ଚାଲାଣକାରୀ ସହ ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ମଗାଉଛନ୍ତି, ତାହା ବି ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର । ଉଦ୍ଧାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ପଠାଇବା ଦରକାର କିମ୍ବା ଆମର ବନ ବିଭାଗର ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭଲ ଭାବେ ରଖିବା ଦରକାର । ଚାଲାଣକାରୀ ଓ ମଗାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ଦରକାର ।"
ଏନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉଛୁ । STF ଯେଉଁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ମାମଲା ନେଉଛି, ସେହି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରାଯାଉଛି । କୋର୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସଜା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ୍ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ STF ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲଦି ପହଞ୍ଚିବ ।"
୭ ଭାଲୁ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାରେ ଫିଟିଲାନି ରହସ୍ୟ:
ପିତାପଲ୍ଲୀ-ବାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରୁ ୭ଟି ଭାଲୁ ଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣାକୁ ୫ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେବି ରହସ୍ୟ ଲାଗିରହିଛି । ୨୦୨୧ ଏପ୍ରିଲ ୨୨ରେ ବନ ବିଭାଗ ୫ଟି ଭାଲୁଛୁଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କରିଥିଲା । ପରଦିନ ଗଡ଼ଖୋରଧା ନିକଟରୁ ଆଉ ୨ଟି ଭାଲୁଛୁଆ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ପଶୁପ୍ରେମୀ ଓ ପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ସେଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଲୁ ପ୍ରଜାତିର ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହ ଏଗୁଡ଼ିକ ‘ହିମାଳୟ ଭାଲୁ’ ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ମତ ଦେଇଥିଲେ । ଭାଲୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା ।
ଉଦ୍ଧାର ପରେ ଭାଲୁ ଛୁଆଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇ ନନ୍ଦନକାନନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଭାଲୁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ, କିଏ ଚୋରାଚାଲାଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଚୋରାଚାଲାଣ ରାକେଟର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିଲା କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଏହି ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ଉଟିନାହିଁ ।
ଗତ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାମିଲନାଡୁର ଜଣେ ଯୁବକ ଠାରୁ ବିରଳ ପ୍ରଜାତିର ୧୦ ସାପ, ୯ ଗୋଧି, ୧୨ କଇଁଛ ଜବତ ହୋଇଥିଲା । ଯୁବକ ଜଣକ ଏହି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଚତୁରାତର ସହ ଏକ ଲଗେଜରେ ବ୍ୟାଙ୍କକରୁ ବିମାନ ଯୋଗେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ । ତେବେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଜାତିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ପଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦେବାକୁ ଆଣିଥିବା କଷ୍ଟମ ବିଭାଗ ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ପାଇଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେନେଇ ରହସ୍ୟରେ ରହିଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ..
୫ ମାଆର ୫ ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ଛୁଆ, ଓଡ଼ିଶା ଜଳବାୟୁରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ ତ ?
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର