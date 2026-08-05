ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବିଷ ପିଇବା ଘଟଣା: ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୀପକ ଗିରଫ, କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଶନ କଲା ପୋଲିସ
ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ସତ୍ୟଭାମା ଓ ବଡ଼ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରି ଏନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦୀପକକୁ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କାବୁ କରିଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : August 5, 2026 at 4:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚକେଇସିହାଣୀରେ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ବିଷ ପିଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ଵାମୀ ଦୀପକ କୁମାର ଜେନା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତାକୁ ଆଜି (ବୁଧବାର) ଗିରଫ କରିଛି।
କେମିତି ମାରିଥିଲା ଦେଖାଇଲା
ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଦୀପକକୁ ଆଜି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଚକେଇସିହାଣୀ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲେନସ୍ଥିତ ପ୍ଲଟ୍ ନଂ-୧୯୬/୫୯୪୪ ସ୍ଥିତ ଭଡ଼ାଘରକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏଶନ କରିଛି। ଦୀପକ କେମିତି ସେଠାକୁ ଆସିଥିଲା, ପତ୍ନୀ ମୋନିକା ଜେନାଙ୍କୁ କେମିତି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇ ସେ କେଉଁବାଟେ ଦେଇ ଫେରାର ହୋଇଥିଲା ଏସବୁ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି ବଖାଣିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାକୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଅନେକ ତଥ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ଦୀପକକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଜୋନ୍- ୫ ଏସିପି ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି।
ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ ଦମ୍ପତି
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମୋନିକାଙ୍କ ଘର ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶପଡ଼ା ଗାଁରେ। ରଣପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପକ ସହ ୯ ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବିବାହ ପରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡା ହେଉଥିଲା। ପରିବାରର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଝଗଡ଼ା ସମାଧାନ ହେଉଥିଲା। ଝଗଡ଼ା ପାଇଁ ଦୀପକ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଅଲଗା ରହୁଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିଲା। ମୋନିକା ତାଙ୍କ ମା' ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ସେଠାକୁ ଦୀପକ ୨ ମାସ ତଳେ ଆସି ବଳପୂର୍ବକ ପୁଅକୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମୋନିକା, ତାଙ୍କ ମା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚକେଇସିହାଣୀ ପ୍ରଶାନ୍ତି ଲେନରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲେ।
ଜୁଲାଇ ୨୭ରେ ଏମିତି ଘଟିଥିଲା
ଦୀପକ ଜୁଲାଇ ୨୭ ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ସତ୍ୟଭାମା ଓ ବଡ଼ ଭଉଣୀ କାମକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେବଳ ମୋନିକା ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଦୀପକ ଘରେ ପଶି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ମୋନିକାର ବାମ ହାତ କାଟିବା ସହ ତଣ୍ଟିକୁ ଗାମୁଛାରେ ଭିଡି ବିଷ ପିଆଇ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ସତ୍ୟଭାମା ଓ ବଡ଼ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫେରି ଏନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଦୀପକକୁ ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କାବୁ କରିଥିଲା। ତାକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହିଂସା ! ନଡ଼ିଆ ବାହୁଙ୍ଗାରେ ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ମାଡ଼, ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲା, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରେ ହାଜର ହେଲେ ନିଲମ୍ବିତ ଶରଣକୁଳ IIC