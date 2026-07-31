ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେଇ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; ସ୍ୱାମୀ ଓ ପ୍ରେମିକାକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡ
ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ପ୍ରେମିକା ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 31, 2026 at 7:05 AM IST
Life Imprisonment ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭରତପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଦେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପ୍ରାୟ ୨ ବର୍ଷ ପରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦ୍ଵିତୀୟ ଅତିରିକ୍ତ ସେସନ୍ସ ଜଜଙ୍କ ଅଦାଲତ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଏହି ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରି ଦୋଷୀ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରୋଜି ପାତ୍ରକୁ ଆଜୀବନ ଜେଲଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଅନାଦେୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବର୍ଷେ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ବିଚାରପତି ବନ୍ଦନା କର ତାଙ୍କ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ।
ଏଥସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅଦାଲତ ଜିଲ୍ଲା ଆଇନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାଡର ଅତିରିକ୍ତ ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁଟର ସାଇ ରଞ୍ଜନ ମହାନନ୍ଦିଆ ସଫଳତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ । କୋର୍ଟ ୨୦ ଜଣ ସାକ୍ଷୀ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନସିକ୍ ଲ୍ୟାବର ରାସାୟନିକ ପରୀକ୍ଷା ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ।
କଣ ଥିଲା ଘଟଣା:
ମାମଲାର ବିବରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ତପସ୍ୱିନୀ ନାୟକଙ୍କ ଝିଅ ସୁଭଶ୍ରୀ ନାୟକ (୨୬) ଗତ ୨୦୨୦ ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କସୋଟି ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର (୨୪)ଙ୍କୁ ନୋଟାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ୬ ମାସ ତଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାସ୍ଥିତ ବିଜେବି ନଗରରେ ନିଜ ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିଲେ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ୨୦୨୪ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଜି ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା । ରୋଜି ସହ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ଘନିଷ୍ଠ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହୋଇଥିଲା । ପରେ ରୋଜି ଅନ୍ୟ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ନିଜ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପ୍ରେମିକାକୁ କହିଥିଲା । ଏହାପରେ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସିଆରପି ଛକ ଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଥିଲେ ।
ପ୍ରେମିକାର ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହତ୍ୟା:
ଯୋଜନା ମୁତାବକ, ରୋଜି କାମ କରୁଥିବା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ । ୨୦୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ ଦିନବେଳା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ସହ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ବାପଘରୁ ଆଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେସୁରାସ୍ଥିତ ନିଜ ଭଡ଼ା ଘରକୁ ଆଣିଥିଲା । ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୨୮ରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧.୩୦ ସମୟରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମପୁରସ୍ଥିତ ରୋଜିର ଭଡ଼ା ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଏବଂ ରୋଜି ମିଶି ବଳପୂର୍ବକ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ମାତ୍ରାରେ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଥିଲେ ।
ସେହିଦିନ ରାତି ୩.୧୯ ସମୟରେ ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ମାଆ ତପସ୍ୱିନୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିବାରୁ ଜଣେ ଅଜଣା ଝିଅ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଥିବା କହିଥିଲା । ମାତ୍ର ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିସାରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ନର୍ସ ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ରୋଜି ଉକ୍ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ପିଟାଲର ଏସଆଇସିୟୁରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ନାମରେ ଆସିଥିବା ଷ୍ଟକ୍ରୁ ଚୋରି କରିଥିଲା ।
ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ମୃତକଙ୍କ ମାଆ ତପସ୍ୱିନୀ ଭରତପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଭରତପୁର ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ. ୭୧୭/୨୦୨୪) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ରୋଜିର ଘରୁ ୧୬-୧୭ଟି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ସିରିଞ୍ଜ ଆଦି ଜବତ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ପୋଲିସ କୋର୍ଟରେ ଚାର୍ଜଶିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁଅର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚୋଟରେ ବାପା ମୃତ, ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଭାଇ ଗୁରୁତର
ନିଶା ଆଗରେ ତୁଚ୍ଛ ହେଲା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କ, ବାପାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଛେଚି ମାରିଦେଲା ପୁଅ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର