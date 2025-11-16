ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀର ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ; ପୁଅ ଜନ୍ମ ନଦେବାରୁ 5 ଝିଅ ସହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଘରୁ ତଡିଲା
ପୁଅ ଜନ୍ମ ନଦେବାରୁ 15 ଦିନର ଶିଶୁ ସମେତ 5 ଝିଅ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମାଡ ମାରି ଘରୁ ବିଦା କଲା ସ୍ୱାମୀ । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଚୁପ ।
Published : November 16, 2025 at 11:10 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 11:20 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ପୁଅ ଜନ୍ମ ଆଶାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ହେଲା 5ଟି ଝିଅ । ଏହା ପରେ ପୁଅ କାହିଁକି ଜନ୍ମ ଦେଲାନି ବୋଲି ପତ୍ନୀ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀ ଆରମ୍ଭ କଲା ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର । ଶେଷରେ ନିଜର ଜନ୍ମିତ 5 କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ସହିତ ପତ୍ନୀକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡିଦେଲା ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ । ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୁରୁଗା ଗ୍ରାମରେ ଘଟିଥିବା ଏପରି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଯାହାବି ହେଉ ପୁଅ ଦରକାର... । ଆଉ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଜନ୍ମ ହେଲେ 5ଟି ଝିଅ । ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ଉପରେ ସ୍ୱାମୀର ନିର୍ମମ ଅତ୍ୟାଚାର । ମାଡ ପିଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଛୁଆ ସହିତ ମା'କୁ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ଏବଂ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେବାକୁ ଭୁଲି ନାହିଁ ନୃଶଂସ ସ୍ୱାମୀ । ଶେଷରେ ନିର୍ଦୟ ସ୍ୱାମୀର ଏପରି ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିନପାରି 5 କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଘର ଛାଡିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା ।
ଭୁବନ ଥାନା ଚମ୍ପାନାଳିଆ ଗ୍ରାମର ୨୮ବର୍ଷୀୟା ପୀଡିତା ମହିଳା ସୁଲୋଚନା ନାଏକ । ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 14ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଡ଼ିଆକାଟେଣିର ଚୈତନ୍ୟ ନଏକଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ । ବିବାହ ପରେ ଚୈତନ୍ୟ ନିଜ ପତ୍ନୀର ମାମୁଁ ଘର ଗ୍ରାମ ଭୁବନର ମୁରୁଗା ଗ୍ରାମରେ ରହି ମୁଲ ଚାଲ କରି ଚଳୁଥିଲେ । ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରେ ସୁଲଚନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପୁଅ ଜନ୍ମ ଦେଲେନି ବୋଲି ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏପରି ଗତ ୧୫ଦିନ ପୂର୍ବେ ପଞ୍ଚମ ଝିଅ ଜନ୍ମଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ତେବେ ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଯୋଗୁଁ ସୁଲୋଚନା ଭୁବନ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଚୈତନ୍ୟ ଭୁଲ ମାଗି ଚାଲିଛି । ତେବେ ପଞ୍ଚମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ନିର୍ଯ୍ୟାତନା ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ଏପରିକି ପୀଡିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହିତ 5 ଝିଅକୁ ନେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି ନିର୍ଦୟ ସ୍ୱାମୀ । ଫଳରେ ପୀଡିତା ମହିଳା ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁ ସମେତ 5ଟି ଶିଶୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଭୁବନ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ । ଏସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡିତାଙ୍କ ମା' ଭୁବନ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ସୁଲୋଚନାଙ୍କ ମାଆ ମଉନା ନାଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଚୈତନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ଭୁବନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାଁନ୍ତି । ମୁଁ ଜଣେ ଅସହାୟ ମହିଳା ଏବଂ ମୋର କେହି ନାହାଁନ୍ତି । ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଏବଂ ନାତିନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି ।"
ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭୁବନ ପୁଲିସର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏହି ପିଡିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅସହାୟ କରିଦେଇଛି। ଫଳରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଣା ନାମକ ଜଣେ ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ଏହି ପିଡିତା ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭୁବନ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ଏବେ ମହିଳା ଓ ତାଙ୍କର 5ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଗଁନ୍ଦିଆ ସନ୍ତସରା ସ୍ଥିତ ଏକ ସ୍ୱଧାର ଗୃହକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଭୁବନ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହିତ ପୁଲିସ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଯାଞ୍ଚ ନିର୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଏସପି ଅଭିନବ ସୋନକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
"ଯେଉଁଠି ଭାରତୀୟ ଝିଅ ମାନେ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିବା ପରେ ଦେଶ ବ୍ୟାପି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି । ଆଉ ମହିଳା ମାନେ ମଙ୍ଗଳ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଥାପି ସାରି ଦେଶକୁ ଗୌରାଵନ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି । ଏପରିସ୍ଥଳେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ଅଭାନୀୟ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବେଶ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ରଣା ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ