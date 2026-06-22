ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା: ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଦାବିକଲା ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ
ଆରଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ ।ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : June 22, 2026 at 11:03 PM IST
MAHANADI BANCHAO ANDOLAN, ଭୁବନେଶ୍ବର : ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦିନର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ୨ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି "ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନ"। ଆରଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦାବି କରିଛି ସଂଗଠନ ।
ମହାନଦୀ ପାଣି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଠିତ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ଖର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରଶ୍ନ । ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୨୬ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୨ କୋଟି ୪୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ।
ଆରଟିଆଇରୁ ମିଳିଥିବା ଦସ୍ତାବିଜକୁ ଆଧାର କରି ସଂଗଠନ କହିଛି, ହୀରାକୁଦ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ମହାନଦୀର ଉପରମୁଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୧ କୋଟି ୪୫ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ୪୮୦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଚିଲିକା ସମେତ ତଳମୁଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ୯୫ ଲକ୍ଷ ୫୮ ହଜାର ୭୪୦ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ହୋଇଛି ।
ସଂଗଠନର ଦାବି, ଉପରମୁଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ତଳମୁଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ବିସ୍ତୃତ ହିସାବ ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଂସ୍ଥାକୁ ୮୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ଦୁଇ ଦିନର ରହଣି ପାଇଁ ୫୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ଆବାହକ ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ତାହାର ଜବାବ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବା ଦରକାର । ସେହିପରି ସମଗ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚର ସିଏଜି ଅଡିଟ୍ କରାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ଦାବି କରିଛି । ସଂଗଠନ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ, ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ୧୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୪ ଜଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ । ସରକାରୀ ଅତିଥି ଭବନ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ସଂଗଠନ ।
ଏହା ସହ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ପ୍ରାୟ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଦାବି କରି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିବା କଥା ସ୍ମରଣ କରାଇଛି । ସେପଟେ, ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ସରକାର କିମ୍ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସିନାହିଁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ମହାନଦୀ ବଞ୍ଚାଅ ଆନ୍ଦୋଳନର ବିରୋଧ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ; ମେ ୩୦ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି, ଦୁଇ ରାଜ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର